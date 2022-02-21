На выставку Гоша надел чёрную бандану и самую грустную морду. Уши вытянуты параллельно земле, хвост застенчиво виляет из стороны в сторону, влажный нос ищет ладонь, в которую можно уткнуться.

«Обычно он не такой», — смеётся Ангелина Шарипова, хозяйка пса и одна из организаторов фотовыставки «Лица и их морды».





До встречи с Ангелиной Гоша жил в приюте для бездомных животных «Хаёт». Попал туда в ссадинах и болячках, которые остались у собаки на память от прежних хозяев. У трёхлетнего Гоши их было несколько.

С Ангелиной они нашли друг друга год назад.

«Всё как-то странно произошло, — вспоминает девушка. — Я состою во многих волонтёрских группах в Telegram и каждый день вижу фотографии собак на пристройство. Однажды мне на глаза попался особенный снимок — гошин. Я просто подумала, что он не должен жить в приюте, и забрала его домой».





Поначалу Ангелина планировала привести Гошу в порядок, устроить ему красивую фотосессию и найти хозяев — удачный опыт пристройства уже был. Не получилось. Домой девушка привезла пса, который, по её словам, не хотел жить.

«Гоша даже сесть нормально не мог, всё время как-то кривился. Спал в углу, не хотел идти гулять, не давал надеть на себя ошейник. Он плакал, и я вместе с ним. Думала, что у нас ничего не получится», — рассказывает Ангелина.





Месяц понадобился Гоше, чтобы снова довериться человеку. По словам хозяйки, пёс он совершенно особенный: ему ничего не нужно — радуется тому, что есть. А есть у Гоши главное — дом и Ангелина.

Их портреты в экспозиции висят рядом, как и фотографии других участников проекта, которым повезло встретить друг друга в приютах, на улицах, в отловке.





Собаку по кличке Мелкая Юлия Киричёк нашла на мусорке восемь лет назад. Девушка возвращалась домой после прогулки с хаски по имени Гроза.

«Вдруг услышали писк. Гроза потянула в сторону мусорки. Я подумала, что кошка. Оказалось, щенок», — рассказывает Юлия.

Когда девушка взяла кроху на руки, поняла, что оставить её на мусорке не сможет.

Решение принести в съёмную квартиру ещё одну собаку было рискованным: собственники жилья могли попросить освободить его, а искать новое место жительства с двумя хвостами проблематично. Выходом тогда казалось пристройство. Так у щенка появилась временная кличка — Мелкая.





За пару недель малышка освоилась в новом доме и привязалась к Юле. От мысли, что родной хвостик придётся отдать другим людям, сердце девушки разрывалось. Объявления с фотографией Мелкой провисели в интернете недолго. Юлия сама стала той, кого искала для щенка, и ничуть об этом не жалеет.

«С появлением Мелкой в моей жизни стало больше любви. Появился живой пример любви безусловной. Эта собака всегда хочет быть со мной. Я шучу, что будь у меня карман, как у кенгуру, она бы точно там жила», — улыбается девушка.





У 15 участников фотовыставки — собак из частного приюта «Четыре лапы» — своего человека пока что нет. Рядом с их портретами висят зеркала. По задумке организаторов, они помогут посетителям посмотреть на себя, как на людей, которых дома ждут собаки.

«Это самое настоящее счастье», — в руках у Валерии замер щенок бордер-колли. Его чёрно-белая морда лежит на плече девушки. Бейлису четыре месяца, и его только начавшаяся жизнь такая же контрастная, как цвет шерсти и глаз.





Валерия впервые увидела Бейлиса в декабре прошлого года в приюте «Мехр», волонтёром которого является. Туда двухмесячного щенка, спасённого из канализации, привезли со словами «нужно усыплять». Из-за травмы позвоночника малыш не мог держать голову и ходить. На правом глазу диагностировали отслоение сетчатки.

«Бейлиса осмотрел ветеринар приюта. Сказал, что чувствительность конечностей сохранена, а значит, есть шанс поставить его на лапы», — рассказывает Валерия.





По словам ветеринаров, реабилитация щенка займёт не меньше года. Девушка решила, что это время у неё есть. Она забрала Бейлиса домой, где его ждала большая семья из любящих людей, трёх бывших приютских собак и двух котов.

Валерия нашла необходимых ветеринарных врачей: реабилитолога, офтальмолога. С декабря Бейлис каждый день получает медикаментозное лечение, массажи и с детским надувным кругом на шее плавает в ванной — разрабатывает лапки.

Забота и уход идут малышу на пользу: щенок научился ориентироваться в пространстве, начал самостоятельно ходить и даже гулять, но пока только по траве.





Представители приюта «Четыре лапы» на открытии фотовыставки отметили: собак из приютов чаще всего берут либо на цепь, либо для охраны территории, и очень редко забирают, чтобы просто любить.

Организаторы и участники проекта надеются, что их истории и пример помогут изменить ситуацию, и Скайл, Бруно, Виола, Санни, Гита, Каштанка и другие собаки, которые сегодня живут в приюте, обязательно дождутся своих людей.





Характер фотовыставки — благотворительный. Он предполагает безвозмездную помощь приюту «Четыре лапы», который является временным домом для 700 собак. В галерее на время выставки установлен специальный бокс для финансовых пожертвований. В подарок принимаются сухой и консервированный корм, крупы, ветеринарные медикаменты, игрушки, а также всё, что поможет смотрителям в быту: вёдра, тазы, веники, лопаты, моющие средства, перчатки, одеяла и курпачи. С полным списком можно ознакомиться в Instagram организаторов проекта.

Благотворительная фотовыставка «Лица и их морды» в галерее 139 Documentary Center завершится 25 февраля.