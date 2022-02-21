Оператором Централизованной клинико-диагностической лаборатории, которая будет обслуживать пациентов 178 поликлиник Ташкента и Ташкентской области, стала Intermed Innovation. Это предусмотрено приказом министра здравоохранения Узбекистана от 7 января 2022 года, сообщил финансист Отабек Бакиров (копия документа есть у «Газеты.uz»).





В августе 2018 года Кабинет министров Узбекистана издал постановление о создании Централизованной клинико-диагностической лаборатории на основе государственно-частного партнёрства. Правительство в порядке исключения разрешило Минздраву заключить концессионный договор с российской управляющей компанией «Единая клинико-диагностическая лаборатория» (ЕКДЛ).

Документом было поручено обеспечить подбор объектов для передачи ЕКДЛ в долгосрочное (до 15 лет) владение и пользование. Договор также предусматривал, что инвестор может уступить свои права по договору третьим лицам.

В ноябре 2019 года Минздрав и инвестор подписали концессионное соглашение о создании Централизованной клинико-диагностической лаборатории в Ташкенте и пунктов сбора биоматериалов в поликлиниках столицы и Ташкентской области. Объём инвестиций на первом этапе проекта оценивался в 9,5 млн долларов. По истечении срока действия контракта управление проектом должно было перейти Минздраву.

Проект предусматривал, в первую очередь, охват сельских и семейных поликлиник, что, как ожидалось, должно позволить расширить спектр обрабатываемых анализов (сейчас — 12) и избавить пациентов от необходимости ездить в ближайший город для проведения диагностики.

В приказе министра от 24 сентября 2021 года отмечается, что оператором проекта выбрана компания Intermed Innovation, чья «лаборатория имеет международный сертификат».





Новым приказом от 7 января 2022 года министр здравоохранения Бехзод Мусаев поручил в течение первого квартала года поэтапно охватить услугами Централизованной клинико-диагностической лаборатории 178 медорганизаций Ташкента и Ташкентской области. Это делается для «ускорения реализации проекта и обеспечения оказания качественных лабораторных услуг, рационального использования бюджетных средств, эффективного использования помещений в медучреждениях и выделения их оператору».

Кроме того, помещения медучреждений в Ташкенте и Ташкентской области будут переданы оператору для организации лабораторий I-II уровней.

Приказом Минздрава определено, что результаты анализов, проведённых в лаборатории Intermed Innovation, являются действительными в сроки, указанные в диагностических стандартах, и «не подлежат повторному анализу другими медицинскими организациями».

Управлению и отделу при Минздраве поручено организовать оказание платных услуг по транспортировке биоматериалов оператору и привлечь для этого медицинские автомобили в системе министерства (за исключением машин скорой помощи).

Приказом с 10 января 2022 года расторгнуты все договоры об аренде с частными организациями, которые оказывают платные лабораторные услуги на территории 178 медучреждений.

В связи с внедрением централизованной лабораторной службы документом предусмотрена оптимизация штата медработников, консервация лабораторного медицинского оборудования и экономия бюджетных средств на их содержание. До 1 апреля 2022 года поручено внести в Минздрав предложения по трудоустройству медработников, использованию оператором в будущем высвобождаемого лабораторного оборудования и выделению бюджетных средств на лабораторные услуги.

В качестве эксперимента лаборатории в медучреждениях, которые продолжат свою деятельность, начнут оказывать платные услуги по лабораторным услугам, которые не прописаны в договоре с Intermed Innovation.

В дальнейшем услугами Централизованной клинико-диагностической лаборатории планируется охватить сельские врачебные пункты, семейные поликлиники и многопрофильные центральные поликлиники, не включённые в проект.

Комментарий Минздрава

Бехзод Мусаев. Фото: Абдулло Ёдгоров / «Газета.uz».

По запросу «Газеты.uz» Министерство здравоохранения прокомментировало ситуацию.

В Минздраве отметили, что реализация подписанного договора не обеспечивается уже более трёх лет.

«Иностранный инвестор, заключивший концессионный договор, может делегировать полномочия на осуществление деятельности, указанной в соглашении, другой организации, т. е. оператору. Пользуясь этим правом, инвестор предложил совместному предприятию в Ташкенте Intermed Innovation выступить оператором», — сообщили в министерстве.

В результате в сентябре 2021 года министр здравоохранения своим приказом одобрил трёхсторонний договор с Intermed Innovation.

Согласно соглашению, частная компания должна запустить 12 видов лабораторных исследований, которые будут проводиться в поликлиниках Ташкента и Ташкентской области «на основе рассчитанных в 2018 году минимальных цен». Эти цены могут быть изменены только по согласованию с Минздравом и только при представлении обоснованных расчётов, заявили в министерстве.

Исполнение приказов министра, подписанных за последний год по концессионному договору, «осталось на бумаге» из-за коррупции в сфере, отметили в Минздраве.

«Оператор проекта, имеющий законный концессионный договор, остался в стороне, а должностные лица Ташкентского городского управления здравоохранения безосновательно напрямую сдавали помещения в аренду некоторым частным компаниям, которые были учреждены ими, для оказания платных лабораторных услуг на территории медицинских учреждений», — сказано в ответе Минздрава.

Поэтому был принят новый приказ министра, чтобы «положить конец таким случаям». По данным Минздрава, в первую очередь были уволены должностные лица, ответственные за указанные коррупционные случаи, и приняты меры по совершенствованию централизованной лабораторной службы.

В настоящее время в 178 поликлиниках столицы и Ташкентской области устанавливается лабораторное оборудование и техника Intermed Innovation.

«Компания имеет большой опыт и потенциал в сфере лабораторных услуг, автоматизации своих информационных систем. Способна выполнять более 700 видов медицинских анализов. Весь процесс предприятия автоматизирован, от сдачи образцов до получения результатов анализа. Лаборатория компании имеет международный сертификат ISO 9001:2015», — говорится в сообщении.

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».



Минздрав отмечает, что в результате цифровизации диагностическо-лабораторной системы население получит качественные и точные результаты медицинских анализов.

«Пациентам не нужно тратить деньги и время на повторное обследование. Потому что результаты анализа, полученные в рамках этого проекта, признаны не только в нашей стране, но и за рубежом. Кроме того, это экономит время пациентов. То есть результаты большинства видов анализов выходят в промежутке от нескольких минут до 4 часов и параллельно рассылаются в электронном виде как врачам, так и пациентам», — пояснили в министерстве.

О компании Intermed Innovation

Согласно открытым данным, Intermed Innovation создана в июне 2010 года в Ташкенте. Основной вид деятельности — оптовая торговля прочей техникой и медицинским оборудованием. 99,3% доли в компании принадлежит Silverdale Trade L. P., зарегистрированной в шотландском офшоре по адресу Edinburgh, Office 7, 196 Rose Street. По этому адресу зарегистрировано ещё 339 компаний.

СП Intermed Innovation имеет дочерние компании — Health Lab Plus, зарегистрированную в свободной экономической зоне «Джизак» Bek Oil, Intermed Leasing, Intermed Innovation Trade, Advent Capital Trade. Среди аффилированных лиц — Олег Живетин, Улугбек Мулламухамедов и другие.

ЕКДЛ

Компания ЕКДЛ на условиях ГЧП планировала реализовать подобные проекты в нескольких регионах России, однако до внедрения централизованной лабораторной службы в Удмуртии дело не дошло, а в Дагестане она была построена с задержкой, но позже компанию лишили госзаказа.

Частный бизнес гарантировал, что за счёт сосредоточения всех исследований на базе одного учреждения и большой загрузки лабораторного оборудования снизится себестоимость выполнения анализов, что даст значительную экономию средств обязательного медицинского страхования.

Противники идеи отмечали, что создание единой лаборатории приведёт к потере качества исследований из-за сложности перевозки анализов из разных районов в одно место, а также массовому увольнению персонала поликлиник.