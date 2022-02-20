Состояние девочки, которая 18 февраля сорвалась с дедушкой с эскалатора в торговом центре «Янги Хаёт» в Навои, стабильно тяжелое. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

По данным Минздрава, девочка прошла неврологическое, ультразвуковое исследования и МСКТ головного мозга.

Её поставлен предварительный диагноз «сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, повреждение мозга средней степени тяжести, ушиб мягких тканей области лба, перелом со смещением правой коленной чашечки, ушиб правого лёгкого, мягких тканей нижней трети левого бедра».

«Медицинские работники борются за спасение жизни пациента, находящегося в стабильно тяжелом состоянии. Она получает соответствующую медицинскую помощь на стандартной основе», — отметили в Минздраве.

Как мы уже писали, житель Карманинского района Ш. Т. (1969), держа на руках трёхлетнюю девочку, потерял равновесие и упал с уровня между 4 и 5 этажами. Мужчина скончался на месте происшествия, девочка с травмами госпитализирована в областную многопрофильную детскую больницу.