Юпка с мясом
Юпка — это традиционное блюдо. Благодаря необычному способу жарки из привычных продуктов вы сможете приготовить вкусное и сытное блюдо.
Картофельные и мясные фрикадельки в духовке
Фрикадельки с мясом и картофелем в духовке — отличное блюдо для семейного ужина или обеда.
Мясные «гнёзда»
Вкусная альтернатива привычным котлетам — мясные «гнёзда».
Пирог с фрикадельками
Пирог с фрикадельками, помидорами черри и зелёным луком. Если взять готовое тесто, можно очень быстро и вкусно накормить своих близких.
Татарские перемячи с мясом
Перемячи — известное, как и беляши, блюдо татарской кухни. Пирожки готовятся очень легко и прекрасно подойдут к любому первому блюду.
Тефтели с перепелиными яйцами
Благодаря вкусу перепелиных яиц простые тефтели становятся ещё более аппетитными. Рекомендуем добавить к тефтелям овощи, и сбалансированный приём пищи вам обеспечен.