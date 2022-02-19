Юпка с мясом





Юпка — это традиционное блюдо. Благодаря необычному способу жарки из привычных продуктов вы сможете приготовить вкусное и сытное блюдо.

Картофельные и мясные фрикадельки в духовке





Фрикадельки с мясом и картофелем в духовке — отличное блюдо для семейного ужина или обеда.

Мясные «гнёзда»





Вкусная альтернатива привычным котлетам — мясные «гнёзда».

Пирог с фрикадельками





Пирог с фрикадельками, помидорами черри и зелёным луком. Если взять готовое тесто, можно очень быстро и вкусно накормить своих близких.

Татарские перемячи с мясом





Перемячи — известное, как и беляши, блюдо татарской кухни. Пирожки готовятся очень легко и прекрасно подойдут к любому первому блюду.

Тефтели с перепелиными яйцами





Благодаря вкусу перепелиных яиц простые тефтели становятся ещё более аппетитными. Рекомендуем добавить к тефтелям овощи, и сбалансированный приём пищи вам обеспечен.



