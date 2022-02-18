Жителей деревянных домов на массиве «Йулдош» («Спутник») в Янгихаётском районе Ташкента переселят в новые дома. Об этом в ходе визита в район 18 февраля заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

По его словам, 409 старых двухэтажных деревянных домов планируется снести, их жителей расселят в современные многоэтажные дома.

«Для них в ближайшие пять лет будут построены новые многоквартирные дома на площади 14 га в махалле „Янги Дархон“. Эти же дома находятся в аварийном состоянии. Если вместо них будет построен новый качественный дом, люди сами захотят переехать, если это правильно объяснить. Если кто-то скажет, что это дом моих предков, этот дом-музей для меня и не захочет переезжать, то мы не будем переселять», — сказал президент.

О сносе «деревяшек» сначала в Сергелийском, а теперь уже в Янгихаётском районе сообщали ещё в 2016 году. Они были построены в качестве временного жилья для строителей, приехавших восстанавливать Ташкент после землетрясения в 1966 году. Дома, как отмечалось ранее, не отвечают требованиям безопасности и расположены в центре района на площади 149 га.

В мае 2019 года «Газета.uz» рассказывала, как на массиве Спутник, куда прокладывалась надземная линия метро, разбирали двухэтажных деревянные дома, где ещё проживали люди.

В феврале 2021 года хоким Янгихаётского района Хаёт Иногамов сообщил, что совместно со специалистами из Турции разрабатывается проект для переселения жителей этих домов в новые дома с необходимыми коммуникациями и условиями. На месте «деревяшек» планируется разместить центр района.

«В рамках проекта 409 домов в аварийном состоянии будут снесены. Для владельцев имущества в 4314 домовладениях планируется построить новые современные дома в центре района», — сказал он тогда.