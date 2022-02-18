Первый заместитель председателя Сената и ректор Университета мировой экономики и дипломатии Садык Сафаев 17 февраля выступил на семинаре Международного дискуссионного клуба на тему «Демократизация, активное гражданское общество и приоритетность прав человека».

«Уровень развития страны, решение вопросов в жизни общества зависит от уровня участия граждан, каждого человека. Человек не только объект развития, но и его субъект, не только цель развития, но и важнейшая его движущая сила и решающий фактор», — сказал сенатор в своём выступлении.

Стратегической целью общества Узбекистана, отметил он, является построение «светского, демократического, правового государства на основе современной, устойчивой социально-рыночной экономики и общества, достигающего устойчивого экологического развития».

«Чтобы добиться этого, мы должны в первую очередь осуществить процесс политической и экономической модернизации… Если мы хотим привлечь иностранные инвестиции, то для этого требуется, прежде всего, современная политическая структура, обеспечивающая права и свободы человека. Это аксиома, которую не нужно доказывать», — подчеркнул Садык Сафаев.

«Современное общество имеет внутренние механизмы, обеспечивающие устойчивое развитие. Это не зависит от отдельной личности, работает система. Одним из важнейших механизмов является система сдержек и противовесов между тремя ветвями власти, децентрализация государственного управления, неприкосновенность частной собственности, развитое гражданское общество и верховенство закона», — отметил он.

Первый замглавы Сената заявил, что в 2016—2021 годах произошло кардинальное изменение модели экономического развития страны.

«Если в прошлом парадигма государственного развития в основном была связана с вопросами безопасности, то теперь в развитии общества появилась гармония, стали уделять больше внимания человеку, изменилось психологическая среда в обществе, появилась открытость, повышается открытость и подотчётность правительства перед народом на различных уровнях, традиционные и новые СМИ играют всё большую роль в обществе», — заявил он.

Сенатор отметил, что первый этап модернизации в Узбекистане завершён, и теперь страна стоит на пороге «более глубоких, сложных и фундаментальных изменений».

В сентябре 2021 года Садык Сафаев называл оппозицию одним из ключевых факторов устойчивого развития общества. «Без неё, без критики, то есть без альтернативных идей общество не может развиваться», — подчеркивал он. Общество заинтересовано в появлении оппозиции, но она должна сформироваться естественно, добавлял сенатор.