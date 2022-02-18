Государственная инспекция по надзору за качеством образования при Кабмине и Министерство высшего и среднего специального образования утвердили перечень зарубежных вузов, дипломы которых признаются напрямую (без специальных испытаний), сообщила пресс-служба инспекции.

Совместным постановлением госорганов от 14 февраля утверждён перечень (полный список) высших образовательных учреждений на 2022 год, вошедших в первую 1000 в рейтинге вузов, который был объявлен международно признанными организациями Quacquarelli Symonds World University Rankings, Times Нigher Education, Academic Ranking of World Universities.

Упрощённый порядок признания и нострификации (установления эквивалентности) документов об образовании, выданных в зарубежных странах, был введён с 1 марта 2019 года. В частности, дипломы граждан, получивших образование в 1000 лучших зарубежных вузах, признаются без нострификации.