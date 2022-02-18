Сегодня днём, 18 февраля, по территории Узбекистана продолжится потепление, которое началось вчера, сообщила пресс-служба Узгидромета.

По всем областям страны ожидается сухая и малооблачная погода, в полуденные часы воздух прогреется до +10…+13 градусов. По горным районам страны сохраняется лавинная опасность.

В ближайшие выходные по большей части территории Узбекистана сохранится сухая погода, лишь к вечеру 19 февраля по Сурхандарьинской области и 20 февраля по Самаркандской, Джизакской, Сурхандарьинской областям местами возможен небольшой дождь. В предгорных и горных районах этих областей осадки пройдут в виде дождя и мокрого снега.

Ночные морозы постепенно отступят, а днём воздух прогреется до значений, больше характерных для весны. К 20 февраля ночная температура повысится до +2…+7 градусов, а днём столбик термометра будет достигать отметки +15…+17 градусов, по югу — до +18…+20.