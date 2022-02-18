В ТЦ Atlas «Чимган» и Arca Mebel открылись магазины сети европейских салонов товаров для здорового сна Hilding Anders.
19−20 февраля состоится торжественное открытие двух салонов в Ташкенте.
В честь этого события будут действовать скидки до 45% на весь ассортимент, а также можно будет получить подарочный купон на 100 тысяч сумов на приобретение аксессуаров для сна при покупке матраса или кровати.
Компания Hilding Anders это:
- 79-летний опыт и история;
- собственный институт сна в Швейцарии;
- собственная научная лаборатория SleepLab в Швейцарии;
- 24 крупные фабрики по всему миру от Парижа до Шанхая;
- продукция компании продается в более 1000 магазинах по всему миру.
Hilding Anders — один из крупных в Европе и Азии концернов по производству и продаже матрасов и товаров для сна. Компания основана в 1939 году Хилдингом Андерсоном и расположена в Мальме в Швеции.
В 2012 году Hilding Anders открыла жителям России умные спальные системы ведущих брендов из Франции, Норвегии, Швеции, Швейцарии и США.
Компания дарит миру цветные сны, качество жизни, инновации и надежность. Через умный продукт несет заряд энергии, бодрость, работоспособность.
Преимущества фирменной сети Hilding Anders:
- широкий ценовой диапазон представленной продукции;
- европейские стандарты качества;
- тотальный многоуровневый контроль качества материалов и готовых продуктов.
В салонах представлены интерьерные кровати, матрасы, одеяла, чехлы и другие аксессуары для сна.
Коллекции представлены европейскими брендами Hilding (Швеция), Andre Renault (Франция), Bicoflex (Швейцария), Jensen (Норвегия).
Здесь каждый найдет продукт для здорового сна со скидкой до 45%.
Адреса:
- Мирзо-Улугбекский район, ул. Темура Малика, 3А, ТЦ Atlas «Чимган»;
Телефон: (+998) 90−788−7929;
- Яшнабадский район, ул. Махтумкули, 75, ТЦ Arca Mebel, 1 этаж;
Телефон: (+998) 90−983−6449.
Instagram: @hildinguz
Facebook: fb.com/HildingUz
Telegram: t.me/HildingUz
На правах рекламы.