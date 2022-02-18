В ТЦ Atlas «Чимган» и Arca Mebel открылись магазины сети европейских салонов товаров для здорового сна Hilding Anders.

19−20 февраля состоится торжественное открытие двух салонов в Ташкенте.

В честь этого события будут действовать скидки до 45% на весь ассортимент, а также можно будет получить подарочный купон на 100 тысяч сумов на приобретение аксессуаров для сна при покупке матраса или кровати.





Компания Hilding Anders это:

79-летний опыт и история;

собственный институт сна в Швейцарии;

собственная научная лаборатория SleepLab в Швейцарии;

24 крупные фабрики по всему миру от Парижа до Шанхая;

продукция компании продается в более 1000 магазинах по всему миру.

Hilding Anders — один из крупных в Европе и Азии концернов по производству и продаже матрасов и товаров для сна. Компания основана в 1939 году Хилдингом Андерсоном и расположена в Мальме в Швеции.





В 2012 году Hilding Anders открыла жителям России умные спальные системы ведущих брендов из Франции, Норвегии, Швеции, Швейцарии и США.

Компания дарит миру цветные сны, качество жизни, инновации и надежность. Через умный продукт несет заряд энергии, бодрость, работоспособность.

Преимущества фирменной сети Hilding Anders:

широкий ценовой диапазон представленной продукции;

европейские стандарты качества;

тотальный многоуровневый контроль качества материалов и готовых продуктов.





В салонах представлены интерьерные кровати, матрасы, одеяла, чехлы и другие аксессуары для сна.

Коллекции представлены европейскими брендами Hilding (Швеция), Andre Renault (Франция), Bicoflex (Швейцария), Jensen (Норвегия).





Здесь каждый найдет продукт для здорового сна со скидкой до 45%.

Адреса:

Мирзо-Улугбекский район, ул. Темура Малика, 3А, ТЦ Atlas «Чимган»;

Телефон: (+998) 90−788−7929;

Телефон: (+998) 90−788−7929; Яшнабадский район, ул. Махтумкули, 75, ТЦ Arca Mebel, 1 этаж;

Телефон: (+998) 90−983−6449.

Instagram: @hildinguz

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