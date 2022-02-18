Государственный налоговый комитет Узбекистана сообщил, что кешбэк в размере 1% с покупок, совершённых в январе и зарегистрированных в приложении Soliq, будет выплачен 21−25 февраля. Соответственно, кешбэк за февральские покупки будет выплачен в такие же даты марта.

Возможность получения 1% от суммы покупки, совершённые физическими лицами в пунктах розничной торговли, общепита и бытового обслуживания, была внедрена с 1 января. Для этого нужно получить чек, содержащий QR-код с фискальной отметкой. Ранее сообщалось, что начисленную сумму можно будет получить в конце каждого месяца.

В ГНК сообщили, что даты с 21 по 25 определены потому, что срок представления налоговой отчётности субъектами предпринимательства установлен до 20 числа месяца.

В комитете напомнили, что для получения кешбэка при оплате банковской картой, помимо чека терминала, необходимо получить чек онлайн-ККМ или виртуальной кассы, содержащий QR-код.

«Газета.uz» публиковала руководство о том, какие чеки являются действительными, как зарегистрировать чеки и перечислить кешбэк на банковскую карту.