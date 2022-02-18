Удивительный по своей грандиозности проект Alfraganus расположился на территории 110 тысяч кв. м в Мирабадском районе. Уже в 2022 году будет завершено строительство первой фазы, и более 250 брендов откроют свои двери для жителей и гостей Ташкента.

За 11 месяцев круглосуточной работы на строительной площадке было отстроено 22,9 кв. м — это 10 двухэтажных блоков, которые рассчитаны на 286 коммерческих помещений. Каждое здание — это надежная крепость, которая выдержит девятибалльное землетрясение благодаря колоннам, ширина которых составляет 60×60 см, и высококачественному бетону М450.





Высота потолков первых этажей коммерческого объекта составляет 6 м, а вторых — 5,5 м. Каждое помещение имеет отдельную входную группу, панорамное остекление и индивидуальные технические характеристики — водоснабжение, газ, вытяжное оборудование и санузлы.

Для доступа на второй этаж, где расположатся магазины, фудкорт и грандиозная детская площадка, на территории предусмотрены эскалаторы.





На данный момент реализовано почти 12 тысяч кв. м коммерческой площади, а более 25 тысяч кв. м уже занято арендаторами, среди которых такие бренды, как KFC, Dayako Chiken, Urban Toys, Senorita Home, Just, Vicco, MEDIAPARK, Bellstore, Tommy Jeans и многие другие.

Сейчас девелопер предлагает выгодные условия приобретения коммерческих помещений с гарантированными арендаторами в рассрочку на 18 месяцев и минимальным первоначальным взносом от 10%.





Узнать подробнее об условиях приобретения помещений в грандиозном проекте можно в офисе продаж и по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Адрес офиса продаж: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. УзБум, ресторан China Town.

Сайт: alfraganus.com

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