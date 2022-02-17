Начальник отдела контроля за качеством образования в Джизакском государственном педагогическом институте задержан при получении взятки, сообщило УзА.

Начальник отдела в октябре 2021 года якобы потребовал 100 тысяч долларов за то, чтобы недостатки, выявленные в ходе проверки одного из факультетов вуза, не оказали негативного влияния на декана факультета и сохранили его в должности.

Он был задержан в ходе операции сотрудников Сырдарьинского областного управления СГБ совместно с управлением Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при получении запрошенных 100 тысяч долларов через посредника, говорится в сообщении.

С 1 августа 2019 года в Узбекистане в порядке эксперимента с привлечением общественности и ведущих экспертов, в том числе зарубежных, стартовал проект «Сфера без коррупции» в сферах капитального строительства и высшего образования.