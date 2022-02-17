Вдохновившись великим культурным наследием Узбекистана, желая дать возможность молодежи прикоснуться к великому, вспомнить свои корни, прочувствовать весь неоценимый вклад соотечественников в развитие современного общества, страховая компания Gross при участии творческой студии Stochastica задались целью создания арт-проекта, который получил название «Творческие люди Узбекистана».





Основной целью арт-проекта страховой компании Gross стало желание популяризировать среди молодого поколения известных людей, которые своим талантом и усердием создали что-то новое и вечное в различных направлениях культуры и искусства в Узбекистане в XX—XXI веках .

Первым этапом проекта стало создание календаря. Иллюстрации в календаре стали лишь началом долгого пути, в котором совместно с партнерами планируется проведение выставки и арт-граффити на стенах домов в Ташкенте. Также уже разработаны мерч-дизайны, выпуск которых планируется в дальнейшем.





Главными героями проекта стали известные личности, внесшие наибольший вклад в развитие культуры и искусства Узбекистана. Это представители искусства кино, театра, музыки и танца. Обложку календаря украсил портрет Ботира Закирова — знаменитого узбекского певца и основателя узбекской эстрады. В календаре также встречаются портреты актера Шукура Бурханова, певца и одного из основателей узбекского музыкального театра Мухитдина Кари-Якубова, Тамары Ханум, которую по праву можно назвать реформатором исполнительского стиля узбекского женского танца, основательницы Государственного ансамбля народного танца «Бахор» Мукаррам Тургунбаевой, а также узбекской танцовщицы Кундуз Миркаримовой, узбекской оперной певицы Халимы Насыровой, узбекского композитора Юнуса Раджаби, актера Наби Рахимова, актрисы театра и кино, певицы Лютфи Сарымсаковой, актеров узбекского театра и кино Раззака Хамраева и Аброра Хидоятова. В 2023 году этот список расширится.





Все 12 портретов были выполнены вручную в разных стилях при помощи разных материалов творческой студией Stochastica. Образы каждого персонажа собраны исходя из его стиля и характеризуют творчество каждого. В идее создания образов использовались современные техники рисования — угольная, акварельная, силуэтная, монохромная, аппликация и прочие. Календарь стал настоящим произведением искусства, заслуживающим внимания.

Gross — это компания с 11-летним опытом работы, являющаяся одной из ведущих на рынке страхования Узбекистана. Сегодня у компании функционируют филиалы по всей республике, которые предоставляют более 100 видов страховых продуктов. Для клиентов Gross предусмотрена круглосуточная сервисная поддержка без выходных в режиме 24/7/365 по единому короткому номеру: 1166.

Сайт: gross.uz

Facebook: fb.com/grossuz

Instagram: @gross.uzb

Telegram: t.me/grossuzb

Telegram-бот: t.me/grossrobot

На правах рекламы.