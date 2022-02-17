Шахматист из Узбекистана Нодирбек Абдусатторов вошёл в состав 16 шахматистов, которые примут участие в Airthings Masters — первом турнире шахматного Тура Чемпионов Meltwater с призовым фондом 1,6 млн долларов. Турнир в онлайн-формате стартует 19 февраля в 22:00 по ташкентскому времени и продлится до 26 февраля.
17-летний узбекистанец дебютирует в туре после сенсационной победы на чемпионате мира по рапиду 2021 года, где он обыграл Магнуса Карлсена, Левона Ароняна и Яна Непомнящего и других соперников, которые попытаются взять реванш в предстоящих онлайн-партиях на chess24.
Список участников
|Имя
|Лет
|Федерация
|Рейтинг
|Место в мире
|1
|Магнус Карлсен
|31
|Норвегия
|2865
|1
|2
|Дин Лижэнь
|29
|Китай
|2799
|3
|3
|Ян Непомнящий
|31
|Россия
|2773
|5
|4
|Левон Аронян
|38
|США
|2772
|6
|5
|Аниш Гири
|27
|Нидерланды
|2772
|7
|6
|Шахрияр Мамедьяров
|36
|Азербайджан
|2767
|9
|7
|Ян-Кшиштоф Дуда
|23
|Польша
|2760
|13
|8
|Андрей Есипенко
|19
|Россия
|2714
|26
|9
|Ле Куанг Льем
|30
|Вьетнам
|2709
|28
|10
|Владислав Артемьев
|23
|Россия
|2700
|37
|11
|Винсен Каймер
|17
|Германия
|2664
|74
|12
|Нодирбек Абдусатторов
|17
|Узбекистан
|2651
|94
|13
|Ханс Ниманн
|18
|США
|2642
|107
|14
|Праггнанандхаа
|16
|Индия
|2612
|193
|15
|Эрик Хансен
|29
|Канада
|2606
|237
|16
|Александра Костенюк
|37
|Россия
|2516
|606
Расписание
Нодирбек Абдусатторов победил Аниша Гири на Кубке мира летом 2021 года. Фото: FIDE.
Соперником узбекистанца в первой партии станет нидерландский гроссмейстер Аниш Гири. Нодирбек Абдусатторов будет играть белыми фигурами. Полностью расписание партий выглядит следующим образом:
19 февраля
1-й тур: Нодирбек Абдусатторов — Аниш Гири (Нидерланды)
2-й тур: Магнус Карлсен (Норвегия) — Нодирбек Абдусатторов
3-й тур: Нодирбек Абдусатторов — Владислав Артемьев (Россия)
4-й тур: Нодирбек Абдусатторов — Андрей Есипенко (Россия)
20 февраля
5-й тур: Яна Непомнящий (Россия) — Нодирбек Абдусатторов
6-й тур: Нодирбек Абдусатторов — Александра Костенюк (Россия)
7-й тур: Винсент Кеймер (Германия) — Нодирбек Абдусатторов
8-й тур: Нодирбек Абдусатторов — Ханс Ниеманн (США)
21 февраля
9-й тур: Рамешбабу Праггнанандха (Индия) — Нодирбек Абдусатторов
10-й тур: Нодирбек Абдусатторов — Ле Куанг Льем (Вьетнам)
11-й тур: Эрик Хансен (Канада) — Нодирбек Абдусатторов
12-й тур: Нодирбек Абдусатторов — Дин Лижэнь (Китай)
22 февраля
13-й тур: Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) — Нодирбек Абдусатторов
14-й тур: Нодирбек Абдусатторов — Левон Аронян (США)
15-й тур: Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) — Нодирбек Абдусатторов
Формат турнира
Как сообщает Chess24, первый турнир нового сезона будет проходить в обновленном формате. Некоторые вещи остались прежними: контроль снова 15 минут на партию с 10-секундной добавкой за каждый сделанный ход. Предварительный этап опять пройдет по круговой системе, и только 8 из 16 игроков попадут в плей-офф:
- 16 игроков сыграют по круговой системе на предварительном этапе;
- Контроль времени 15+10;
- Лучшие 8 выйдут в плей-офф;
- Четвертьфиналы и полуфиналы пройдут в 1 день из 4-х партий;
- Если в плей-офф матч закончится вничью, то будет тай-брейк, состоящий из двух партий с контролем 5+3 и Армагеддона, если необходимо;
- Финал пройдет из двух матчей по 4 партии и тай-брейка в случае ничьей.
Главное изменение предварительного этапа заключается в том, что теперь за победу начисляется 3 очка, а за ничью — 1, что повышает стимул играть на победу в каждой партии. В каждой партии будет разыгрываться 750 долларов, их получит победитель. При ничьей игроки получат по 250 долларов из общего призового фонда в 150 тысяч долларов.
Игроки, набравшие наибольшее количество очков, выходят в плей-офф, где снова играют матчи из 4 партий, а в случае ничьи играется тай-брейк с контролем 5+3, за которыми, если потребуется, играется Армагеддон. Однако в этом году четвертьфиналы и полуфиналы будут проводиться в течение одного дня, а финал, как обычно, будет состоять из двух матчей. Матч за 3-е место проводиться не будет.
Турнир можно смотреть на сайте chess24.com (с интерактивной доской), Twitch, YouTube и других платформах.