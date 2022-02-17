Шахматист из Узбекистана Нодирбек Абдусатторов вошёл в состав 16 шахматистов, которые примут участие в Airthings Masters — первом турнире шахматного Тура Чемпионов Meltwater с призовым фондом 1,6 млн долларов. Турнир в онлайн-формате стартует 19 февраля в 22:00 по ташкентскому времени и продлится до 26 февраля.

17-летний узбекистанец дебютирует в туре после сенсационной победы на чемпионате мира по рапиду 2021 года, где он обыграл Магнуса Карлсена, Левона Ароняна и Яна Непомнящего и других соперников, которые попытаются взять реванш в предстоящих онлайн-партиях на chess24.

Список участников



Имя

Лет

Федерация

Рейтинг

Место в мире

1

Магнус Карлсен

31

Норвегия

2865

1

2

Дин Лижэнь

29

Китай

2799

3

3

Ян Непомнящий

31

Россия

2773

5

4

Левон Аронян

38

США

2772

6

5

Аниш Гири

27

Нидерланды

2772

7

6

Шахрияр Мамедьяров

36

Азербайджан

2767

9

7

Ян-Кшиштоф Дуда

23

Польша

2760

13

8

Андрей Есипенко

19

Россия

2714

26

9

Ле Куанг Льем

30

Вьетнам

2709

28

10

Владислав Артемьев

23

Россия

2700

37

11

Винсен Каймер

17

Германия

2664

74

12

Нодирбек Абдусатторов

17

Узбекистан

2651

94

13

Ханс Ниманн

18

США

2642

107

14

Праггнанандхаа

16

Индия

2612

193

15

Эрик Хансен

29

Канада

2606

237

16

Александра Костенюк

37

Россия

2516

606



Расписание

Нодирбек Абдусатторов победил Аниша Гири на Кубке мира летом 2021 года. Фото: FIDE.

Соперником узбекистанца в первой партии станет нидерландский гроссмейстер Аниш Гири. Нодирбек Абдусатторов будет играть белыми фигурами. Полностью расписание партий выглядит следующим образом:

19 февраля

1-й тур: Нодирбек Абдусатторов — Аниш Гири (Нидерланды)

2-й тур: Магнус Карлсен (Норвегия) — Нодирбек Абдусатторов

3-й тур: Нодирбек Абдусатторов — Владислав Артемьев (Россия)

4-й тур: Нодирбек Абдусатторов — Андрей Есипенко (Россия)

20 февраля

5-й тур: Яна Непомнящий (Россия) — Нодирбек Абдусатторов

6-й тур: Нодирбек Абдусатторов — Александра Костенюк (Россия)

7-й тур: Винсент Кеймер (Германия) — Нодирбек Абдусатторов

8-й тур: Нодирбек Абдусатторов — Ханс Ниеманн (США)

21 февраля

9-й тур: Рамешбабу Праггнанандха (Индия) — Нодирбек Абдусатторов

10-й тур: Нодирбек Абдусатторов — Ле Куанг Льем (Вьетнам)

11-й тур: Эрик Хансен (Канада) — Нодирбек Абдусатторов

12-й тур: Нодирбек Абдусатторов — Дин Лижэнь (Китай)

22 февраля

13-й тур: Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) — Нодирбек Абдусатторов

14-й тур: Нодирбек Абдусатторов — Левон Аронян (США)

15-й тур: Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) — Нодирбек Абдусатторов

Формат турнира

Как сообщает Chess24, первый турнир нового сезона будет проходить в обновленном формате. Некоторые вещи остались прежними: контроль снова 15 минут на партию с 10-секундной добавкой за каждый сделанный ход. Предварительный этап опять пройдет по круговой системе, и только 8 из 16 игроков попадут в плей-офф:

16 игроков сыграют по круговой системе на предварительном этапе;

Контроль времени 15+10;

Лучшие 8 выйдут в плей-офф;

Четвертьфиналы и полуфиналы пройдут в 1 день из 4-х партий;

Если в плей-офф матч закончится вничью, то будет тай-брейк, состоящий из двух партий с контролем 5+3 и Армагеддона, если необходимо;

Финал пройдет из двух матчей по 4 партии и тай-брейка в случае ничьей.

Главное изменение предварительного этапа заключается в том, что теперь за победу начисляется 3 очка, а за ничью — 1, что повышает стимул играть на победу в каждой партии. В каждой партии будет разыгрываться 750 долларов, их получит победитель. При ничьей игроки получат по 250 долларов из общего призового фонда в 150 тысяч долларов.

Игроки, набравшие наибольшее количество очков, выходят в плей-офф, где снова играют матчи из 4 партий, а в случае ничьи играется тай-брейк с контролем 5+3, за которыми, если потребуется, играется Армагеддон. Однако в этом году четвертьфиналы и полуфиналы будут проводиться в течение одного дня, а финал, как обычно, будет состоять из двух матчей. Матч за 3-е место проводиться не будет.

Турнир можно смотреть на сайте chess24.com (с интерактивной доской), Twitch, YouTube и других платформах.