Комитет по делам религий при Кабинете министров Узбекистана прокомментировало выступления представителей религиозной сферы касательно государственной политики в сфере религии.

«В последнее время некоторые фанатичные граждане, а в ряде случаев и представители религиозной сферы неправильно понимают и оценивают единую государственную политику Узбекистана в сфере религии, интерпретируют новости в своих интересах, преувеличивают действительность, пытаются формировать необъективное отношение у людей», — говорится в сообщении.

В комитете напомнили, что «мы живём в светском, правовом, демократическом, многонациональном и многоконфессиональном обществе». Кроме того, законом «О свободе совести и религиозных организациях» не допускается установление каких-либо преимуществ или ограничений одной религии или вероисповедания по отношению к другим.

«В обществе с людьми разных национальностей и вероисповеданий любые недозволенные действия, слова и усилия против отношений, установленных законом и регулируемых на основе социального согласия, могут привести к непониманию и дискриминации между людьми разных религий, вызвать проблемы», — отмечается в заявлении.

В Комитете по делам религий сообщили, что в социальных сетях некоторые люди, в том числе представители религиозной сферы, по-разному отреагировали на заявления представителей власти о принципах светского, демократического, правового государства в Узбекистане.

В заявлении подчёркивается, что Министерство юстиции является единственным уполномоченным государственным органом по регистрации религиозных организаций в стране и осуществляет контроль за соблюдением религиозными организациями Конституции, законодательства и своего устава.

В статье 5 закона «О свободе совести и религиозных организациях» перечислены основные приоритеты обеспечения свободы совести, в том числе создание равных условий для реализации гражданами своих прав на свободу совести независимо от их отношения к религии, не допуская принудительного насаждения религиозных взглядов, укрепление мира и согласия между конфессиями, обеспечение религиозной толерантности в обществе и другое.

В статье 7 закона говорится, что государство способствует установлению взаимной терпимости и уважения между гражданами, исповедующими различные религии и не исповедующими их, между религиозными организациями различных вероисповеданий, не допускает религиозного фундаментализма и экстремизма, действий, направленных на противопоставление и обострение отношений, разжигание вражды между различными конфессиями.

«Принимая во внимание тот факт, что наши граждане очень трепетно относятся к теме религии, важно быть беспристрастным, комментируя религиозные вопросы и позицию государства в сфере религии в интернете и социальных сетях. Просим не интерпретировать свои личные взгляды как общественные, помня о светских демократических принципах государства!» — говорится в сообщении.

15 февраля в сети распространилась часть выступления главного имам-хатиба Ташкента Рахматулло Сайфутдинова, который прокомментировал высказывания министра юстиции Русланбека Давлетова.

«Мы не согласимся с этим. Мы никогда не согласимся с тем, чтобы наши братья-мусульмане попали в ад… Да, из-за слов некоторых просвещённых людей, которые высказались в порыве эмоций, не нужно препятствовать проповеди имамов. Кто дал такое право этому человеку?» — задался вопросом имам.

«Мы же не оставим людей со словами: „Отправляйся в ад, если хочешь“. Они требует от нас, чтобы мы прошли мимо, если видим человека, которые совершает неправильное дело. Если мы видим пьющего водку человека, они просят нас ничего не говорить и заявляют: „Пусть пьют, если хотят“. Если мы видим, что человек совершает „зина“ (незаконная половая связь между людьми, которые не состоят в браке — ред.), они говорят, что это не должно быть нашим делом… Такое общество является испорченным обществом», — заявил он.

По его словам, Узбекистан на основе политики главы государства нацелен на создание гуманного общества, где люди помогают друг другу, делятся добром и не дают идти на пути зла.

«Мы никогда не будем строить эгоистическое общество, не согласимся с этим», — заявил он.

Имам также заявил, что слова министра юстиции Русланбека Давлетова — это не государственная политика, а личное мнение министра или цель министерства.

Русланбек Давлетов на пресс-конференции 7 февраля заявил, что Министерство юстиции не допустит, чтобы кто-либо оценивал общество критериями собственных религиозных оценок и домашних взглядов, ссылаясь на наличие закона. Он также привёл цитату учёного Дэвида Фримена: «Оставьте людям самим выбирать — попадать в ад или нет».

Министр заявил, что Министерство юстиции, которое регулирует эту сферу, хочет донести сигнал до всех религиозных организаций и деятелей. «Этот вопрос никогда нельзя подвести под одну норму. У каждого будет своё мнение. И это будет приводить к разладу. Поэтому в законе сказано, что каждый решает за себя. Не зря говорит о свободе совести, каждый отвечает сам перед своей совестью… Иначе давайте создадим полицию нравов и будем на улице измерять длину юбок линейкой. Этому не будет конца», — отмечал он.