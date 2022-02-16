Жизнь современного человека немыслима без электричества, газа и воды. Поэтому оплата коммунальных услуг давно превратилась в ежемесячную необходимость.

Ещё недавно этот процесс превращался в настоящий квест. Все поставщики коммунальных услуг были раскиданы по городу, и чтобы их объехать, приходилось тратить лишнее время и деньги.

Сегодня платёжные приложения помогают заметно ускорить и облегчить оплату коммунальных услуг. Больше не нужно ездить по городу и стоять в очередях. Оплачивать услуги можно из дома в удобное для себя время прямо со смартфона. Здесь же можно распечатать квитанции, чтобы показывать их для проверки инспекторам.

На примере трёх популярных мобильных приложений — Payme, Apelsin и Click — рассказываем, как оплатить коммунальные услуги со смартфона, отслеживать счета и самостоятельно отправлять показания счётчиков поставщикам услуг.

Из этой инструкции вы узнаете:

Что такое «Мой дом» и как отслеживать баланс на счетах

В каждом из приведённых выше приложений доступен специальный раздел «Мой дом», который значительно облегчает оплату коммунальных услуг.

Сюда можно добавить все свои лицевые счета за электричество, газ, холодное и горячее водоснабжение и другое, чтобы приложение их запомнило. Поэтому больше не придётся вспоминать номера счётов. Вдобавок вы сможете отслеживать текущий баланс по всем услугам на одном экране.





Если у вас не одно жильё, то для каждого можно завести отдельный раздел со своими счетами. Например, «Квартира», «Дом» и так далее. Между ними можно легко переключаться и отслеживать баланс.





Как оплачивать коммунальные услуги через Payme

Добавление жилья в «Мой дом». Чтобы сохранить свои лицевые счета, нужно на главном экране приложения перейти в раздел «Мой дом» и нажать кнопку «Добавить дом». Затем нужно придумать название дома и сохранить его. Таких домов может быть несколько.





Добавление лицевого счёта. Для примера добавим лицевой счёт потребителя электроэнергии.

Перейдите в свой дом, добавленный на прошлом этапе. Нажмите кнопку «Добавить оплату», выберите раздел коммунальные услуги и в списке поставщиков нажмите на «Электричество».





Выберите тип оплаты электроэнергии, регион, РЭС и введите лицевой счёт. Затем нажмите кнопку «Добавить», чтобы лицевой счёт сохранился. Аналогично можно добавить лицевые счета по другим коммунальным услугам.





Оплата счёта за коммунальные услуги. Для примера пополним баланс счёта за электричество. Перейдите в раздел «Мой дом», выберите свой дом и нажмите на сохранённый ранее лицевой счёт потребителя электроэнергии.





В поле «Оплата» введите сумму платежа, выберите банковскую карту для оплаты и нажмите кнопку «Оплатить». Деньги попадают на счёт сразу же.

Печать квитанции об оплате. Нажмите на сохранённый лицевой счёт и перейдите в раздел «Квитанции».





Выберите нужную квитанцию в списке и нажмите на кнопку с принтером снизу. Квитанцию можно распечатать на доступном принтере или сохранить на телефоне.





Просмотр баланса по счетам. Зайдите в раздел «Мой дом» и выберите свой дом. Если вы ранее добавили все свои счета по коммунальным услугам, то здесь же у каждого поставщика отобразится текущий баланс. Для точности желательно обновить экран приложения, чтобы все данные перезагрузились.





Как оплачивать коммунальные услуги через Apelsin

Добавление жилья в «Мой дом». На главном экране приложения в списке сервисов нажмите на иконку «Мой дом». Далее нажмите «Добавить свой дом», заполните название и при необходимости другие поля, нажмите «Далее».





Новый дом сразу появится в списке. Если на главном экране нет иконки «Мой дом», то жильё можно добавить из меню в нижнем правом углу экрана.





Добавление лицевого счёта. Для примера добавим лицевой счёт потребителя холодной воды.

Перейдите в свой дом. Нажмите кнопку «Добавить коммунальную услугу», выберите раздел коммунальные услуги и в списке поставщиков нажмите на «Холодная вода и канализация».





Введите лицевой счёт и нажмите кнопку «Добавить», чтобы лицевой счёт сохранился. Аналогично можно добавить лицевые счета по другим коммунальным услугам.





Оплата счёта за коммунальные услуги. Для примера пополним баланс счёта за холодную воду. Перейдите в раздел «Мой дом», выберите свой дом и нажмите на сохранённый ранее лицевой счёт потребителя холодной воды.





Нажмите кнопку «Оплатить», введите сумму платежа и нажмите «Далее». Затем проверьте все параметры платежа, выберите банковскую карту и нажмите «Оплатить». Деньги попадают на счёт сразу же.





Печать квитанции об оплате. Apelsin не формирует привычные квитанции оплаты коммунальных услуг, кроме электроэнергии. Здесь можно распечатать лишь чек об оплате.

Чтобы распечатать чек, нажмите на сохранённый лицевой счёт в разделе «Мой дом» и перейдите в историю оплат (красная стрелка).





Выберите нужную оплату и нажмите на кнопку «Распечатать». Чек можно распечатать на доступном принтере или сохранить на телефоне.





Также распечатать все чеки и квитанции можно из настроек профиля. В разделе «Квитанции» сохраняются последние оплаты.

Просмотр баланса по счетам. Зайдите в раздел «Мой дом» и выберите свой дом. Если вы ранее добавили все свои счета по коммунальным услугам, то здесь же у каждого поставщика будет отображен текущий баланс. Для точности желательно обновить экран приложения, чтобы все данные перезагрузились.





Как оплачивать коммунальные услуги через Click

Добавление жилья в «Мой дом». На главном экране приложения в пункте меню «Ещё» нажмите на иконку «Мой дом». Далее нажмите «+ Новый дом», введите название и нажмите «Создать». Новый дом сразу появится в списке.





Добавление лицевого счёта. Для примера добавим лицевой счёт за горячее водоснабжение и отопление.

Перейдите в свой дом. Нажмите кнопку «+ Новый платеж», выберите раздел коммунальные платежи и в списке поставщиков нажмите на «Горячая вода и отопление».





Далее введите лицевой счёт и нажмите кнопку «Продолжить». Чтобы лицевой счёт сохранился, введите любую сумму оплаты и нажмите «Сохранить». Аналогично можно добавить лицевые счета по другим коммунальным услугам.





Оплата счёта за коммунальные услуги. Для примера пополним баланс счёта за горячую воду и отопление. Перейдите в раздел «Мой дом», выберите свой дом и нажмите на сохранённый ранее лицевой счёт потребителя горячей воды.





Нажмите кнопку «Оплатить», введите сумму платежа и нажмите «Продолжить». Затем проверьте все параметры платежа, выберите банковскую карту и нажмите «Оплатить». Деньги попадают на счёт сразу же.





Печать квитанции об оплате. Перейдите в раздел «Мой дом», выберите свой дом и нажмите на сохраненный лицевой счёт потребителя горячей воды.





Нажмите кнопку «История платежей», выберите нужную оплату в списке и нажмите «Скачать квитанцию». Квитанцию можно распечатать на доступном принтере или сохранить на телефоне.





Просмотр баланса по счетам. Зайдите в раздел «Мой дом» и выберите свой дом. Если вы ранее добавили все свои счета по коммунальным услугам, то здесь же у каждого поставщика отобразится текущий баланс. Если баланс не отображается, то кликните на лицевой счёт.

Зачем нужно отправлять показания счётчиков

Инспектора просят каждый месяц отправлять показания счётчиков. Это нужно в первую очередь для вас, чтобы правильно учитывалась ежемесячная сумма оплаты.

Система учёта полагает, что каждый месяц вы потребляете приблизительно одинаковое количество воды. Если вы не отправляете показания счётчиков, то система каждый месяц может автоматически начислять примерную сумму на основе потребления за предыдущие месяцы.

В результате у вас может образоваться задолженность, которой на самом деле нет. Или в приложении будет отображена большая предоплата, хотя фактически будет долг.

Почему нежелательно оплачивать надолго вперёд. Допустим, вы оплатили за холодную воду на полгода вперёд. А значит, в системе за первый месяц было большое поступление денег, а в последующие пять не было вообще.

Если вы не отправляли показания счётчиков, то система автоматически может начислить вам долг за второй и последующий месяцы, когда оплат не было.

Поэтому лучше оплачивать коммунальные услуги на месяц вперёд.

Как самостоятельно отправить показания счётчика холодной воды

Отправить показания счётчика холодной воды можно в персональном кабинете на сайте «Узсувтаминот». Если вы на нём в первый раз, то нужно зарегистрироваться.

Регистрация на сайте. Перейдите в персональный кабинет по ссылке cabinet.uzsuv.uz/login и введите лицевой счёт. Далее введите свой номер мобильного телефона. На него будет отправлен код подтверждения, который нужно ввести на следующем этапе.





Отправка показаний. Войдите в персональный кабинет и перейдите на вкладку «Отправка показаний». В появившемся окне введите показания счётчика (только цифры чёрного цвета). Например: 05432. Показания попадают в базу сразу же, после чего пересчитывается баланс.





Просмотр истории начислений. В персональном кабинете перейдите во вкладку «Начисления». Здесь можно посмотреть детальную расшифровку начислений и оплаты, включая корректировку после ручного ввода показаний счётчика.





Как самостоятельно отправить показания счётчика горячей воды

Отправить показания счётчика горячей воды можно в персональном кабинете на сайте ГУП «Таштеплоэнерго». Если вы на нём в первый раз, то нужно зарегистрироваться.

Регистрация на сайте. Логин и пароль от персонального кабинета можно получить в своём отделении «Таштеплоэнерго».





Отправка показаний. Войдите в персональный кабинет и перейдите на вкладку «Передать показания прибора учета». В появившемся окне введите показания счётчика (только цифры черного цвета). Например: 16541.





На вкладке «Показания прибора учета» можно посмотреть историю всех показаний счётчика.





Просмотр истории начислений. В персональном кабинете перейдите на вкладку «История взаиморасчетов» и выберите требуемый год. Здесь можно посмотреть детальную расшифровку начислений отдельно за горячую воду и отопление.





Где узнать текущие тарифы за коммунальные услуги

На сайте e-kommunal доступны актуальные тарифы на все коммунальные услуги для жителей Ташкента и других регионов Узбекистана.



