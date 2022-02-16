Парк культуры и отдыха Гафура Гуляма в Чиланзарском районе Ташкента будет открыт летом 2022 года. Об этом сообщил руководитель проекта по обновлению и ремонту парка, учредитель BMP Smart Decision Management Отабек Мирзажонов.

В интервью пресс-службе районного хокимията предприниматель заявил, что на сегодняшний день компания инвестировала в проект 4 млн долларов. Общий объём инвестиций составит 10 млн долларов.

«В ходе реконструкции мы обновим все аттракционы в парке. По 30 аттракционам заключены договоры с компаниями из России, Китая, Украины и Турции. 90% аттракционов уже поступили в Узбекистан, оставшиеся — в пути. Этими аттракционами мы создадим удобства для гостей парка и возможности для отдыха», — отметил он.

Отабек Мирзажонов заверил, что ни одно дерево (из 9000) не пострадало в ходе реконструкции. Сейчас создаётся новая поливная система. При этом сенатор Бахадир Тажиев сообщал, что из-за строительства в парках повреждается ирригационная система, в результате увеличивается число случаев высыхания и заболевания деревьев. Например, в парке Гафура Гуляма высохли 15 деревьев, в парке Абдуллы Кадыри в Алмазарском районе — 35, отмечал он.

«Мы планируем открыть парк летом 2022 года. После запуска мы создадим 400 новых рабочих мест, будет создана возможность для отдыха минимум 10 тысяч человек в день», — сказал он.

Парк в мае 2019 года и июле 2021 года. Источник: Google Earth.

О проекте и сингапурском учредителе

Сингапурская BMP Smart Decision создала в Узбекистане компанию BMP Smart Decision Management, где владеет 99% доли, а Отабек Мирзажонов — 1%.

Парк Гафура Гуляма был передан в аренду BMP Smart Decision на основании распоряжения Кабинета министров Узбекистана №670-ф от 9 августа 2019 года и решения хокима Ташкента №1126 от 15 августа 2019 года (оба документа отсутствуют в свободном доступе). Компания в рамках инвестиционных обязательств должна была провести модернизацию и создать современный парк, «отвечающий мировым стандартам».

Согласно открытым данным, BMP Smart Decision была зарегистрирована 13 февраля 2019 года с уставным фондом в 1000 сингапурских долларов (около 720 долларов США). Основной вид деятельности — строительство других объектов гражданского строительства (игровые комплексы), второстепенный — тематические парки. Учредителем сингапурской компании является гражданин Узбекистана — житель Ташкента Шерзод Халимов.

В сентябре 2019 года хокимият уже комментировал ситуацию с передачей объекта инвестору, заявив, что парк Гафура Гуляма останется «народным» после реконструкции, предприниматели (сотрудники парка) продолжат работу и «ни одно дерево не будет тронуто». Тогда на встрече с жителями Чиланзарского района присутствовал и инвестор в лице Шерзода Халимова.

Собрание освещало издание Nuz.uz (публикация была удалена, копия сохранилась на «Письмах о Ташкенте»). Бывший хоким Чиланзарского района Сарвар Махаметов сообщал, что BMP Smart Decision инвестирует в реконструкцию парка 10 млн долларов. Шерзод Халимов отмечал, что модернизация будет проходить в два этапа: к весне 2020 года планировалось обновить летний парк, а на втором этапе построить крытую игровую зону, работающую круглый год.

В ноябре 2020 года представитель компании встретился с жителями Ташкента, чтобы спросить их, каким они хотят видеть парк. «Газета.uz» писала, чем недовольны предприниматели, работавшие в парке, что будет с многолетними деревьями, а также другие подробности о проекте.

В декабре 2021 года хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев сообщил, что инвестор не выполнил поставленные перед ним задачи. Отвечая на вопрос главы Сената Танзилы Нарбаевой о состоянии парка, хоким заявил, что проект будет пересмотрен.