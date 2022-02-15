Xalq banki совместно со «Сбербанком» — одним из крупных банков России — запустил услугу онлайн-перевода денежных средств на карты Uzcard и Humo.

Перевести средства с карт «Сбербанка» напрямую на карты Xalq banki с помощью мобильного приложения «СберБанк Онлайн» можно благодаря новой услуге.

Она дает возможность клиентам автоматически переводить деньги из-за границы без посещения банка и траты лишнего времени.





Для быстрого и безопасного поступления денежных средств на банковские карты граждан Узбекистана отправителю необходимо:

иметь карту «Сбербанка»;

установить и зарегистрироваться в мобильном приложении «СберБанк Онлайн»;

в приложении открыть пункт «Перевод по номеру телефона» и выбрать карту, прикрепленную к телефону получателя;

ввести необходимую сумму.

У получателя должна иметься банковская карта Humo или Uzcard от Xalq banki, прикрепленная к номеру телефона.

Подробную информацию можно получить по телефонам: (+998) 71−210−20−02, 1106.

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