Xalq banki совместно со «Сбербанком» — одним из крупных банков России — запустил услугу онлайн-перевода денежных средств на карты Uzcard и Humo.
Перевести средства с карт «Сбербанка» напрямую на карты Xalq banki с помощью мобильного приложения «СберБанк Онлайн» можно благодаря новой услуге.
Она дает возможность клиентам автоматически переводить деньги из-за границы без посещения банка и траты лишнего времени.
Для быстрого и безопасного поступления денежных средств на банковские карты граждан Узбекистана отправителю необходимо:
- иметь карту «Сбербанка»;
- установить и зарегистрироваться в мобильном приложении «СберБанк Онлайн»;
- в приложении открыть пункт «Перевод по номеру телефона» и выбрать карту, прикрепленную к телефону получателя;
- ввести необходимую сумму.
У получателя должна иметься банковская карта Humo или Uzcard от Xalq banki, прикрепленная к номеру телефона.
Подробную информацию можно получить по телефонам: (+998) 71−210−20−02, 1106.
Сайт: xb.uz
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