Утром 15 февраля в возрасте 73 лет скончался доктор педагогических наук, профессор и бывший главный тренер сборной Узбекистана по футболу Рустам Акрамов, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Рустам Акрамович Акрамов родился 11 августа 1948 года в Ташкентской области. В 1970 году он окончил Узбекский государственный институт физической культуры по специальности «футбольный тренер». Он также окончил аспирантуру в Московском институте физической культуры.

В 1967—1973 годах Рустам Акрамов играл в составе ташкентского «Политотдела» и «Пахтакора». В 1974 году он начал тренерскую деятельность и тренировал молодёжную команду московского «ЦСКА». В период с 1990 по 1992 год он тренировал алжирский клуб USM и национальную сборную Алжира.

Рустам Акрамов — первый тренер сборной Узбекистана по футболу, которая была основана после обретения независимости. В 1992—1994 годы команда выиграла с ним чемпионат Центральной Азии и Азиатские игры 1994 года в Хиросиме.

С 1995 по 1997 год Рустам Акрамов возглавлял сборную Индии. За два года своей деятельности в этой стране вместе со сборной он сформировал систему развития детского футбола. Позже работал техническим директором Азиатской конфедерации футбола и инструктором ФИФА.

За большой вклад в развитие узбекского футбола был награждён медалью «Шухрат» и почётным званием «Заслуженный тренер Республики Узбекистан».