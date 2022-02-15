На приграничном посту «Ойбек» таможенники и пограничники задержали грузовой транспорт, следовавший из неназванной соседней страны в Россию, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета.

Согласно сопроводительным документам грузовик перевозил хлопковые волокна весом более 21,5 тонны. Однако при прохождении транспортом таможенного сканера изображение вызвало у таможенников подозрения, что в одном из отсеков кабины что-то спрятано. Грузовик под особым сопровождением доставили на один из складов таможенного поста «Янгиюль».





«В ходе проведения таможенного досмотра таможенников насторожила и поверхность задней части трейлера. Боковые и задние части отличались друг от друга. Задняя часть трейлера была относительно новой», — отмечается в сообщении.

С помощью дрели сотрудники проделали небольшое отверстие, откуда просочился резкий запах. При проведении обследования транспортного средства служебная собака также дала знак о нахождении запрещённых веществ. Из трейлера выгрузили 107 тюков хлопка, после чего стало возможно рассмотреть сомнительную часть грузовика.

«Было очевидно что поверхность внутренней части установлена вручную. Было несколько попыток крепления с помощью болта. И ещё один немаловажный момент — свежие следы клея, который ещё не успел засохнуть, также свидетельствуют о том, что детали открывались и собирались заново», — отметили в ГТК.

Скрытые отсеки в передней части трейлера были вскрыты, в них обнаружилось 232 упаковки наркотиков, каждая из которых весом примерно 1 кг. По резкому специфическому запаху таможенники предположили, что это героин.





Для удобства получателей свертки наркотиков обмотаны скотчем разных цветов. Информация о количестве наркотиков в каждом отсеке написана на ящиках, в которых они находились.

Наркотики были помещены в упаковки из-под сока. Чтобы сбить резкий специфический запах, а также не привлечь внимание таможенников и служебных собак, каждая упаковка была обработана жиром неизвестного происхождения.

Лабораторная экспертиза подтвердила, что изъятые наркотики являются героином, его чистый вес составил 229,7 кг. Как отмечается в сообщении, средняя цена такого количества наркотиков на европейских «чёрных рынках» в настоящее время составляет в среднем от 12 до 14 млн долларов.

В настоящее время по выявленному факту таможенными органами возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

В пресс-службе ГТК отметили, что в 2021 году таможня и другие правоохранительные органы изъяли более 531 кг наркотиков.