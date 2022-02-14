15 февраля индустриальный бизнес-парк Tashkent INDEX отмечает свой первый день рождения. Ровно год назад состоялась торжественная презентация проекта и начались продажи производственных и коммерческих помещений в крупном торгово-производственном комплексе.

В честь этого знаменательного события Tashkent INDEX запускает специальную акцию. В рамках акции будут разыграны следующие призы:

тур на двоих на Мальдивские острова с перелетом и проживанием в отеле;

два планшета iPad Pro 256 Gb;

два смартфона iPhone 13 Pro Max 256 Gb;

два смартфона iPhone 13 Pro 256 Gb;

два телевизора Artel 43''.





Чтобы стать участником призовой акции от Tashkent INDEX, необходимо:

Приобрести помещение на условиях 100-процентной оплаты в индустриальном бизнес-парке Tashkent INDEX в период с 15 февраля по 15 марта. Получить специальный купон участника акции и зарегистрировать его у менеджера по продажам. Поместить одну часть отрывного купона в запечатанный ящик в офисе продаж Tashkent INDEX.

Купон участника акции выдается при покупке помещения по принципу «одно купленное помещение — один купон». В том случае, если клиент приобретает несколько помещений, ему выдается соответствующее количество купонов.

Розыгрыш призов состоится после 15 марта. Подробная информация о дате проведения розыгрыша будет объявлена на официальных страницах Tashkent INDEX в социальных сетях.

Почему стоит выбрать Tashkent INDEX

Tashkent INDEX — крупный индустриальный бизнес-парк в Янгихаётском районе Ташкента. Здесь создается развитая инфраструктура для эффективного и комфортного ведения бизнеса. На площади 71 га возводятся магазины, помещения для производства и малого бизнеса, логистический центр, рестораны и фудкорты, гостиница, экспоцентр и ряд других объектов.





Ко всем преимуществам проекта Tashkent INDEX теперь добавилось еще одно — возможность выиграть призы при покупке собственного коммерческого или производственного помещения.

Акция действует в период с 15 февраля по 15 марта. Не стоит упускать выгодную возможность выиграть один из приятных призов.

Получить подробную информацию об условиях участия в призовой акции от Tashkent INDEX можно по ссылке, в офисе продаж и по телефону информационного центра: (+998) 55−900−99−99.

Офис продаж работает с 9:00 до 19:00 без выходных.

Адрес: Янгихаётский р-н, пересечение ул. Янги Сергели и Кипчок.

Ориентир: Сергелийская ярмарка.

Сайт: mimar.uz

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