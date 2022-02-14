Резиденция премиум-класса Mirabad Avenue напоминает о двух февральских акциях:
- скидке 15% при условии 100-процентной оплаты;
- рассрочке на девять месяцев на дома с кадастром.
До 28 февраля у покупателей есть возможность выгодно приобрести недвижимость в центре Ташкента и получить при этом:
- предчистовую отделку;
- панорамное остекление высотой 2,5 м;
- потолки высотой 3,3 м;
- возведенные перегородки по индивидуальному дизайн-проекту.
Будущие резиденты домов на первой линии также получат в подарок:
- конвекторное отопление;
- центральное кондиционирование от Mitsubishi;
- систему «умного дома».
Кроме того, дома на первой линии уже готовы к заселению: в двор-парках завершены строительные работы, двухуровневый паркинг готов к эксплуатации, а лобби гостиничного типа уже функционируют и предлагают резидентам качественный консьерж-сервис.
До 28 февраля у покупателей есть возможность приобрести недвижимость на выгодных условиях, воспользовавшись скидкой 15% при условии полной оплаты либо рассрочкой на девять месяцев, которую предоставляет резиденция.
Приобретая недвижимость в Mirabad Avenue сейчас, вы выгодно инвестируете в будущее.
Для получения персональной консультации можно посетить офис продаж или позвонить по телефону: (+998) 78−150−22−22.
Адрес офиса продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.
Telegram: t.me/mirabad_avenue
Telegram-бот: t.me/mirabad_avenue_bot
Instagram: @mirabad_avenue
Facebook: fb.com/mirabad.avenue
Сайт: mirabad.uz
На правах рекламы.