Резиденция премиум-класса Mirabad Avenue напоминает о двух февральских акциях:

скидке 15% при условии 100-процентной оплаты;

рассрочке на девять месяцев на дома с кадастром.





До 28 февраля у покупателей есть возможность выгодно приобрести недвижимость в центре Ташкента и получить при этом:

предчистовую отделку;

панорамное остекление высотой 2,5 м;

потолки высотой 3,3 м;

возведенные перегородки по индивидуальному дизайн-проекту.





Будущие резиденты домов на первой линии также получат в подарок:

конвекторное отопление;

центральное кондиционирование от Mitsubishi;

систему «умного дома».





Кроме того, дома на первой линии уже готовы к заселению: в двор-парках завершены строительные работы, двухуровневый паркинг готов к эксплуатации, а лобби гостиничного типа уже функционируют и предлагают резидентам качественный консьерж-сервис.





До 28 февраля у покупателей есть возможность приобрести недвижимость на выгодных условиях, воспользовавшись скидкой 15% при условии полной оплаты либо рассрочкой на девять месяцев, которую предоставляет резиденция.





Приобретая недвижимость в Mirabad Avenue сейчас, вы выгодно инвестируете в будущее.

Для получения персональной консультации можно посетить офис продаж или позвонить по телефону: (+998) 78−150−22−22.

Адрес офиса продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

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Сайт: mirabad.uz

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