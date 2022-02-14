Сегодня, 14 февраля, погоду по Узбекистану будет определять влажный и холодный антициклон, пришедший с районов южного Урала, сообщила пресс-служба Узгидромета.

По территории страны местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега. В горах снег, возможен сильный. Местами ожидается усиление ветра до 17−22 м/с, в отдельных районах Каракалпакстана, Навоийской, Джизакской, Сурхандарьинской, Ферганской областей порывы ветра могут достигать 25−28 м/с.

Температура воздуха днем не будет превышать +2…+7 градусов.

До середины недели влияние холодного антициклона сохранится. По всей территории республики ожидается погода без осадков. Местами, в основном в ночные и утренние часы возможен туман. Ночная температура будет понижаться до −2…−7 градусов, по северу республики до −8…−10, днем будет в пределах +2…+5.

Сухая погода со слабыми ветрами сохранится по территории Узбекистана и во второй половине недели. Ночные морозы начнут ослабевать, а днем солнечные лучи будут прогревать воздух до +8…+11 градусов. В ночные и утренние часы местами возможен туман.

С 14 по 18 февраля по горным районам республики лавиноопасно.