Дворцу авиастроителей — выдающемуся памятнику модернистской архитектуры в Ташкенте — грозит опасность уничтожения, заявила обсерватория культурного наследия Alerte Héritage.

Напомним, накануне хоким Яшнабадского района Бахтиёр Рахманкулов сообщил о начале полной реконструкции дворца культуры Авиастроителей. По его словам, дворец планируется реконструировать «по самым новым стандартам». Он также показал рендеры проекта реконструкции.

Дворец, по мнению специалистов Alerte Héritage, собираются подвергнуть реконструкции, которая почти полностью поглотит существующий комплекс.

«Оригинальные материалы будут заменены на поддельные, фасад получит иную трактовку, а интерьеры покроются гирихами и будут сверкать позолоченными поверхностями, полностью скрывая оригинальные материалы сооружения. Эта „реконструкция“ не только лишит здание его ценности как памятника архитектуры, но и полностью изменит его эстетику», — заявили в Alerte Héritage.

Этого нельзя допустить по двум причинам, подчеркнули в организации.

«Первая и основная: Дворец авиастроителей действительно является одним из наиболее целостно сохранившихся памятников культурного назначения своей эпохи и одним из наиболее крупных дворцов культуры СССР. К слову сказать, его авторы в свое время были удостоены государственной премии имени Хамзы, а один из них — известный ташкентский архитектор Рафаил Тахтаганов — не давал согласия на планируемые новшества», — говорится в заявлении.

«Вторая: радикальная перестройка Дворца противоречит программе защиты сооружений ташкентского модернизма 1960-х-1980-х годов, разворачиваемой в настоящее время в Узбекистане. Речь идёт о проекте „Модернизм 20/21“, который разрабатывается в сотрудничестве Фонда развития культуры и искусства Узбекистана, миланского архитектурного бюро Grace, команд Политехнического университета Милана и урбанистической студии Laboratoria permanente, историка архитектуры (и президента Alerte Héritage) Бориса Чуховича», — заявили в организации.

За ходом этого проекта пристально следят историки архитектуры, архитекторы, социологии и государственные органы многих стран, подчеркнули в обсерватории.

«Если на этом начальном этапе будет дан старт фактическому уничтожению дворца как памятника, это даст ложный сигнал обществу Узбекистана и зарубежным наблюдателям. Этого нельзя допустить», — заявили в Alerte Héritage.

«Даже если подготовка задуманной реконструкции началась задолго до принятия программы защиты сооружений советского модернизма в Ташкенте, сегодня необходимо предпринять экстренные и эффективные шаги по остановке намеченных работ и по коренной трансформации проекта в реставрационный проект, с расширенной исследовательской компонентой, которая помогла бы адаптировать сооружение, построенное в поздний советский период, к культурным потребностям жителей современного Ташкента», — резюмировали в организации.

Здание дворца было сдано в эксплуатацию в 1980 году. В последние годы в нём размещен Центр духовности и просветительства при Министерстве обороны. В феврале 2020 года здание посещал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Он поручил реконструировать здание.