Министерство народного образования разъяснило своим областным управлениям, что принудительное вовлечение администрации школы, учителей и учеников к вечерним мероприятиям в школах категорически запрещено.

По данным МНО, в последние дни поступило много жалоб на участие учителей в различных культурно-просветительских мероприятиях, которые проводятся по вечерам в школах.

В министерстве напомнили, что работников народного образования нельзя привлекать к деятельности, которая не связана с их служебными обязанностями. Руководители государственных органов и организаций, нарушившие запрет, понесут ответственность, добавили в министерстве.

МНО также поручило рационально использовать школьную инфраструктуру (библиотека, спортзал, компьютерные классы, актовый зал) и сделать так, чтобы школы стали «духовным местом» для общества.

Фото: пресс-служба хокимията Андижанской области.

В начале февраля «Газета.uz» писала, что в школах Андижанской области в вечернее время проводятся мероприятия для «неорганизованной молодежи» в возрасте 18−30 лет. Руководитель областного Управления народного образования Азизбек Миркомилов заявил, что на основании специального расписания в школах ежедневно с 18:00 до 22:00 проводятся различные мероприятия по поручению президента на совещании 28 января. За их организацию отвечает Агентство по делам молодёжи.