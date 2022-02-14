18 февраля пройдет бесплатная консультация онколога Синан Карааслана и абдоминального хирурга-онколога Вафи Аталай. Регистрация продлится до 16 февраля. Количество мест ограничено.

Anadolu — это американская клиника в Турции. Она была создана и работает под руководством всемирно известной университетской больницы Джонса Хопкинса (Johns Hopkins Medicine) из США, основанной в 1889 году.





Центр принадлежит благотворительному фонду Anadolu, который входит в состав известного турецкого Холдинга Anadolu Group.

Этот госпиталь уже на протяжении 22 лет признается одним из ведущих в области лечения онкологических заболеваний в Америке. Вся работа построена в соответствии с американскими стандартами JCI, AIA, NFPA, ADA.

В 2019 году госпиталь Анадолу занял второе место в рейтинге лучших медучреждений для иностранцев согласно версии World’s Best Hospitals.

Представительство Anadolu уже год успешно работает в Ташкенте. Центр открыт в связи с большим потоком желающих попасть на лечение в Турцию.

«Из-за COVID-19 большой поток лечащихся в Индии перешел в Турцию. Сам я практикующий онколог. Год назад начал получать множество вопросов от пациентов о том, где кроме Индии можно получить качественное лечение от онкологических заболеваний. Я знал о существовании клиники и поэтому некоторым из них помог отправиться на лечение в Anadolu. Чуть позже центр пригласил меня на учебу, а после мне предложили стать региональным представителем клиники в Узбекистане», — делится региональный менеджер Акбар Мавлонхужаев.





За эти месяцы представительству удалось помочь многим обращавшимся. Например, в 2021 году специалисты помогли спасти пациентку с тремя видами рака.

Изучив историю болезни, они сразу же дали свои рекомендации и пригласили ее на лечение. Во время обследования выяснилось, что у пациентки имеется не только рак шейки матки, но еще и опухоль в груди, а также меланома на ухе.

Сегодня в клинике работают 173 доктора, 350 медсестер. Центр имеет в общей сложности 201 койку, 39 палат интенсивной терапии, 8 операционных. Ежегодно Anadolu обслуживает более 10 тыс. пациентов из более чем 65 стран.

У специалистов Anadolu высокий уровень подготовки. Большинство врачей учились и работали в Европе и США.

«Среди специалистов центра есть немалое количество тех, кто окончил Гарвард, Йель и другие всему миру известные вузы. К примеру, глава отделения радиационной онкологии, профессор Хале Башак Чалар и Руководитель отделения онкоурологии, доцент Илькер Тинай — выпускники Гарвардской школы медицины, профессор медицинской онкологии Сердар Турхал закончил Йельский университет», — отметил Акбар Мавлонхужаев.

Помимо онкологического отделения в клинике работают специализированные центры по многим другим различным направлениям. Среди них, к примеру, центр трансплантации костного мозга — один из трех крупных центров Европы, центр сердечно-сосудистой хирургии, центр нейрохирургии, центр диагностики, ядерной медицины и другие.

Единственное — в клинике нет лечения детской онкогематологии и не осуществляются операции по пересадке органов, но есть пересадка костного мозга. За семь лет таких операций было проделано более трех тысяч.

Преимущества выбора центра в том, что с момента своего основания клиника была оснащена различными новейшими методами лечения наряду с высокотехнологичным оборудованием.





«Есть такие виды онкологии, которые после операции требуют проведение лучевой терапии. У нас же есть возможность выполнять ее интраоперационно, например, при раке молочной железы. Благодаря этому пациенты избавлены от необходимости прохождения длительной радиотерапии на протяжении нескольких недель после хирургического вмешательства — облучение проводится прямо на операционном столе за один сеанс. Кроме того, при некоторых видах онкологии мы вместо стандартной химиотерапии может использовать препараты новейшего поколения — иммунную или таргетную терапию», — поделился Акбар.

При этом в Anadolu доступные цены: стоимость медицинских услуг на 20−30% ниже, чем в Европе и Израиле.

Сегодня онкология считается второй причиной смертности после сердечно-сосудистых заболеваний.

«В Великобритании и США почти каждый третий и пятый больны онкологией, в России статистика — 7 к 1. В Узбекистане, к сожалению, данных нет», — рассказал Акбар Мавлонхужаев.

Представительство в Ташкенте клиентоориентированно и прилагает все возможные усилия для помощи обратившимся. Здесь помогут не только оформить документы, осуществить перевод и организовать поездку, но и найдут способы, как избежать лишние расходы и минимизировать траты.

Более того, 18 февраля в Ташкенте пройдет бесплатная консультация онколога Синана Карааслана и хирурга онколога Вафи Аталая.

Доктор Синан Карааслан является онкологом с большим опытом работы, который специализируется на медикаментозном лечении. Он применяет в своей практике лекарства новейшего поколения — иммунотерапевтические и таргетные препараты, показавшие очень высокую эффективность в лечении рака.

Профессор Вафи Аталай является ведущим хирургом медицинского центра Анадолу. Он разработал метод лечения рака прямой кишки, который позволяет обойтись без установки колостомы. Два года наза доктор представил свою разработку на Европейском колопроктологическом конгрессе во Франции, вызвав большой интерес со стороны зарубежных коллег. Врач провел эту уникальную операцию более 100 пациентам, благодаря чему они смогли избавиться от онкологии, сохранив высокое качество жизни.

Консультация в Anadolu только по предварительной регистрации, которая продлится до 16 февраля.

Количество мест ограничено. Зарегистрироваться можно по телефону.

Офис работает с 9:00 до 18:00, шесть дней в неделю.





Адрес: Яккасарайский р-н, ул. Мирабад, д. 10/402, офис №1.

Ориентир: супермаркет «Корзинка» возле республиканского МВД или гостиница GramdMir, бывш. «Россия».

Телефон: (+998) 90−11−44−66.

E-mail: anadolu.tashkent@anadolusaglik.org

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