Заместитель министра внутренних дел — начальник Департамента общественной безопасности МВД Узбекистана Бекмурод Абдуллаев в интервью телеканалу «Узбекистан 24» поблагодарил президента Шавката Мирзиёева по итогам совещания по вопросам реформирования сферы безопасности дорожного движения 11 февраля.

Отметив, что совещание прошло в «крайне критическом духе», глава департамента, в который входит Служба безопасности дорожного движения, сказал: «Я, в первую очередь, от имени всех сотрудников органов внутренних дел хотел бы выразить нашу благодарность уважаемому президенту. Потому что за долгие годы в системе внутренних дел, особенно в сфере обеспечения дорожной безопасности, накопилось множество проблем».

«Наш уважаемый президент показал нам и объяснил причины всех проблем и сам по пунктам и по этапам определил решения, меры по их предотвращению», — сказал замминистра.

Фото с совещания. Источник: Пресс-служба президента.

За несколько дней до этого, 4 февраля, Бекмурод Абдуллаев на церемонии открытия первого в стране автоматизированного экзаменационного центра для водителей, заявил: «Конечно, если бы не политическая воля президента, мы бы не решились на такой революционный шаг».

В интервью телеканалу замглавы МВД сообщил, что глава государства на совещании уделил внимание проблемам в сфере подготовки водителей, заявив, что автошколы «абсолютно не отвечают требованиям».

«По этому вопросу наш президент дал поручение, в первую очередь, провести инвентаризацию всех школ, проверить их инфраструктуру и разработать постановление Кабинета министров, а также установить к ним требования в соответствии с мировыми стандартами. В результате останутся те автошколы, которые отвечают требованиям в сфере [подготовки водителей]», — сказал он.

Бекмурод Абдуллаев сообщил, что также планируется пересмотр методики и длительность обучения в автошколах.

«Если раньше обучение на получение водительского удостоверения длилось два-три года или минимум шесть месяцев, то сейчас этот срок составляет три месяца — 277 часов. Президент дал поручение пересмотреть это. Изучив опыт стран, которые имеют высокие показатели по предотвращению ДТП, поручено внедрить абсолютно новую систему обучения», — сказал он.

Как мы уже писали, на совещании была поставлена задача пересмотреть «очень устаревшие» Правила дорожного движения и ужесточить ответственность за нарушения ПДД, особенно грубые. За счёт введения системы штрафных баллов должна быть исключена возможность многократного нарушения ПДД водителями (некоторые водители совершают до 100 и более нарушений в год, платят штрафы и продолжают ездить).

Кроме того, президент поручил снизить максимальную разрешённую скорость движения транспорта в городах с 70 до 60 км/ч, в центре Ташкента — до 50−60 км/ч, возле школа и детсадов — до 30 км/ч (Бекмурод Абдуллаев уточнил, что такой лимит предлагается установить в пределах 300 м от них).

Президент обвинил парламент, хокимияты, МВД и другие ведомства за молчание и безынициативность на протяжении многих лет, несмотря на продолжающееся ухудшение ситуации. После совещания ряд парламентариев и чиновников начал выступать, соглашаясь со словами президента, что высокая смертность на дорогах — это трагедия.