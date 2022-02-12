Печенье «Человечки с сердцем»





Оригинальный вариант простого, но вкусного печенья, для которого понадобятся выемки в форме человечка и маленького сердечка. Такое печенье можно положить в красивые пакетики и подарить в качестве комплимента своим любимым.

Печенье песочное «Сердечки»

Нежное песочное печенье в форме сердечек. При приготовлении последуйте нашему совету: выстелите милую коробочку красивой бумагой, наполните песочным печеньем в форме сердечек, завяжите красивой ленточкой и угощайте любимых.

Печенье «Сердечко» на кружку





Выразите любовь и заботу с помощью этого печенья-украшения для кружки. Что может быть приятнее, чем подарок, сделанный собственными руками?

Печенье с заварным кремом





Изумительно вкусное песочное печенье с ароматным заварным кремом. Его также можно упаковать в красивую коробочку и преподнести в качестве сладкого подарка.

Печенье с предсказаниями





Волшебное китайское печенье с предсказаниями. Можно также записать какие-либо комплименты или пожелать человеку что-нибудь приятное.

Печенье «Леопард»





Простой в приготовлении рецепт печенья порадует вас своим приятным сочетанием ванили и какао. Оформите печенье в форме сердца, и сладкий подарок готов.