Печенье «Человечки с сердцем»
Оригинальный вариант простого, но вкусного печенья, для которого понадобятся выемки в форме человечка и маленького сердечка. Такое печенье можно положить в красивые пакетики и подарить в качестве комплимента своим любимым.
Печенье песочное «Сердечки»
Нежное песочное печенье в форме сердечек. При приготовлении последуйте нашему совету: выстелите милую коробочку красивой бумагой, наполните песочным печеньем в форме сердечек, завяжите красивой ленточкой и угощайте любимых.
Печенье «Сердечко» на кружку
Выразите любовь и заботу с помощью этого печенья-украшения для кружки. Что может быть приятнее, чем подарок, сделанный собственными руками?
Печенье с заварным кремом
Изумительно вкусное песочное печенье с ароматным заварным кремом. Его также можно упаковать в красивую коробочку и преподнести в качестве сладкого подарка.
Печенье с предсказаниями
Волшебное китайское печенье с предсказаниями. Можно также записать какие-либо комплименты или пожелать человеку что-нибудь приятное.
Печенье «Леопард»
Простой в приготовлении рецепт печенья порадует вас своим приятным сочетанием ванили и какао. Оформите печенье в форме сердца, и сладкий подарок готов.