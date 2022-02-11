Школьники начальных (1−4-х) классов Каракалпакстана и Хорезмской области начали получать бесплатное питание за счёт средств государственного бюджета. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Министерства народного образования Узбекистана.

В ходе своей предвыборной программы президент Шавкат Мирзиёев обещал внедрить бесплатное питание для школьников в этих двух регионах. Это обещание позже было отражено в указе главы государства «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022−2026 годы».

МНО совместно с другими министерствами и ведомствами, а также хокимиятами должны были в двухмесячный срок внести в Кабинет министров проект постановления об организации с 1 апреля обеспечения бесплатным питанием учащихся 1−4-х классов. В проекте поручено предусмотреть конкретные механизмы установления общественного контроля за расходованием выделенных средств и предупреждения коррупциогенных факторов.

На эти цели из местных бюджетов на 2022 год выделено 200 млрд сумов на организацию кейтеринговых услуг, сообщили в МНО.

На сегодняшний день в 726 общеобразовательных школах Каракалпакстана обучается свыше 139,8 тысячи учащихся начальных классов, а в 549 школах Хорезмской области — более 136,3 тысячи.

При организации питания детям, в первую очередь, предоставляют еду, соки и фрукты калорийностью 470−500 ккал, которые необходимы в ежедневном рационе.

Фото: Министерство народного образования Каракалпакстана.

Разовое питание будут получать все учащиеся начальных классов. Питание будет организовано в классах — так будет удобнее учащимся школ, не имеющих столовую и буфет, а также школ в отдаленных районах, пояснили в министерстве.

«Для своевременной, качественной, безопасной и быстрой реализации данной инициативы был выбран крупный производитель с необходимыми мощностями и возможностью производить большие объёмы продукции в сжатые сроки, с возможностью своевременной доставки готовой продукции в регионы», — отметили в МНО.

Проект, запущенный в короткие сроки, был поручен крупному предприятию, способному удовлетворить требования по приготовлению, упаковке, хранению и доставке продуктов, пригодных и безопасных для детей, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, говорится в сообщении.

Компания займётся организацией питания в школах Каракалпакстана и Хорезмской области до конца 2021/2022 учебного года. Конкурс среди предпринимателей будет проведён уже на 2022/2023 учебный год, отметили в министерстве.

«Газета.uz» попросила уточнить название компании, но пока не получила ответ.

В сентябре «Газета.uz» посчитала примерные расходы госбюджета для реализации бесплатного питания для учеников «началки». Ряд экономистов выступал против этой идеи, предлагая взамен увеличить размер пособий для малообеспеченных семей и детей, а также улучшить состояние школ.