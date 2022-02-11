MyPharm — это сервис онлайн-заказа лекарственных препаратов и товаров для здоровья. Сервис работает с 2018 года. С его помощью можно найти необходимую продукцию, забронировать ее и заказать доставку в любую точку Узбекистану. Также есть возможность самостоятельно забрать из аптеки заказанный товар.

На сайте доступна подробная информация о препаратах: при переходе на страницу можно ознакомиться с инструкцией по применению, составом и прочими характеристиками. Но основное удобство — на странице товара отображаются его аналоги. Это удобно, когда нужного лекарства нет в наличии или же оно стоит дорого. Например, у дорогих препаратов часто бывают дженерики — аналоги, фармакологические свойства которых доказаны, производимые в других странах. Таким образом, покупатель может сэкономить деньги.





Почему стоит выбрать MyPharm

Каталог MyPharm включает в себя более 8000 наименований, в числе которых имеются и редкие препараты. Сервис поможет найти почти любое лекарство или же оформить предзаказ, если товара нет в наличии. Ассортимент регулярно обновляется.

Сервис предоставляет продукцию следующих категорий:

лекарственные препараты;

витамины и БАДы;

медтехника;

медицинские изделия;

лечебная косметика;

средства гигиены.

MyPharm предлагает качественные товары, которые компания получает от надежных поставщиков и самих производителей. Вся продукция имеет сертификаты качества, регистрационные удостоверения и прочие разрешительные документы.





Удобство и скорость

MyPharm не только обеспечивает покупателей необходимыми товарами для здоровья по выгодным ценам. Сервис поможет тем, кому важно сэкономить время. Не нужно ходить по аптекам в поисках нужного лекарства или звонить в справочную, чтобы потом поехать в другую часть города за ним. Достаточно позвонить в колл-центр сервиса, либо заказать необходимый препарат на сайте MyPharm или в приложении. А в сезон гриппа и прочих ОРВИ, когда стоит препятствовать их распространению, доставка окажется особенно полезной.

MyPharm предлагает два вида получения заказа: с помощью доставки, действующей по всему Узбекистану, или самовывоза.

Оплатить заказ можно в любой удобной форме: наличными или с помощью пластиковой карты. В будущем планируется запуск программы лояльности для клиентов.

Прежде чем заказывать медикаменты, необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы узнать о возможных побочных действиях и совместимости с уже принимаемыми препаратами.

Заказать товары можно на сайте MyPharm, в приложении или по телефону: (+998) 71−230−33−77.

Приложение MyPharm доступно для Android и iOS.

Сайт: mypharm.uz

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