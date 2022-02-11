В феврале празднуется Международный день водно-болотных угодий — особенная дата для цеха добычи газа «Хаузак» ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани», расположенного на берегу озера Денгизкуль, которое включено в список Рамсарской конвенции (Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение), а также является ключевой орнитологической территорией (IBA UZ021) и государственным орнитологическим заказником.

В соответствии с международными требованиями, для предотвращения негативного воздействия от реализации проекта на биотические компоненты, компания «ЛУКОЙЛ» Узбекистан c 2012 года разработал и реализует план действий по сохранению биологического разнообразия (Biodiversity Action Plan) на озере Денгизкуль.





В рамках реализации данного плана на объектах ЦДГ «Хаузак» регулярно осуществляется ряд технических и организационных мероприятий, в том числе ограничение доступа персонала в охранные зоны вокруг водоема, установка и обновление информационных стендов о биологической уязвимости озера и предупреждающих знаков о наличии охранных зон и правилах поведения на территории компании. Линии электропередач на территории ЦДГ «Хаузак» оснащены птицезащитными коробами, по всем дорогам введено ограничение скорости, проводится обязательная экологическая экспертиза всех проектных решений, реализуемых компанией.

В 2021 году компанией «ЛУКОЙЛ» Узбекистан реализована реконструкция линии ВЛ-10 кВ на участке перехода через озеро Денгизкуль с переносом ранее протянутых проводов ЛЭП в изолирующий короб в теле мостового перехода и установкой дополнительных птицезащитных устройств. Указанное мероприятие помогло полностью исключить случаи гибели птиц от столкновения с проводами ЛЭП в районе мостового перехода — месте массового перелета птиц между участками озера.

С целью информирования об уязвимых видах птиц и популяризации вопросов сохранения биоразнообразия компанией «ЛУКОЙЛ» Узбекистан ежегодно выпускаются тематические календари и публикации, посвященные в том числе обитателям озера Денгизкуль. Информация о биологической значимости озера включена в материалы вводного инструктажа для всех работников и посетителей ЦДГ «Хаузак».





В рамках мероприятий, предусмотренных планом действий, с 2012 года по всему периметру озера Денгизкуль ведется регулярный специализированный орнитологический мониторинг. В соответствии с заключениями экспертов-орнитологов озеро Денгизкуль продолжает сохранять свою международную значимость для редких и исчезающих видов птиц, а также как место концентрации мигрирующих и зимующих водно-болотных птиц. По результатам продолжительных наблюдений орнитофауны озера Денгизкуль национальными и международными экспертами признано, что освоение компанией участков «Хаузак» и «Шады» не оказывает негативного влияния на орнитофауну государственного орнитологического заказника «Озеро Денгизкуль». А мероприятия, проводимые компанией «ЛУКОЙЛ» Узбекистан с целью сохранения биоразнообразия, имеют ощутимый и положительный эффект.

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