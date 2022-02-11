Сегодня, 11 февраля, в 11:30 в сходе граждан махалли «Коракурпа» в Шахриханском районе Андижанской области в медицинской клинике произошла вспышка газовоздушной смеси, сообщила пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В результате инцидента по предварительным данным пострадали семь человек. Информация о погибших пока не поступала.

На месте происшествия в эти минуты работают спасатели регионального Управления МЧС. В МЧС обещают опубликовать более подробную информацию в ближайшее время.