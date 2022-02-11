Ташкентский государственный экономический университет и Уральский государственный экономический университет объявили набор на совместную подготовительную программу (Foundation) на 2022−2023 учебный год.





Уральский государственный экономический университет — один из крупных инновационных центров образования и науки России, где готовят экономико-технологических специалистов как для России, так и для стран СНГ.





Шестимесячная подготовительная программа рассчитана на слушателей, которые хотят получить объем знаний и усовершенствовать владение иностранным языком для дальнейшего поступления в вуз.

Целью совместной образовательной подготовительной программы является помощь будущим студентам в адаптации к учебной программе бакалавриата.

Преимущества программы:

занятия проводятся на русском и английском языках;

обучение ведут высококвалифицированные профессора и преподаватели, имеющие зарубежный опыт;

при успешном окончании бакалавриата вы получаете два диплома — Уральского государственного экономического университета и Ташкентского государственного экономического университета.

Слушатели, успешно закончившие подготовительную программу, освобождаются от сдачи вступительных экзаменов по математике и английскому языку.





Чтобы стать студентом двух вузов, необходимо набрать 30% от общего балла на вступительном экзамене по русскому языку в Государственном центре тестирования Узбекистана.

Чтобы стать слушателем Foundation Course, необходимо пройти внутренний экзамен.

Зарегистрироваться на программу можно по ссылке.

Подробную информацию можно получить на сайте или по телефонам: (+998) 97−013−22−00, (+998) 97−715−13−03.

Адрес: Чиланзарский р-н, ул. Ислама Каримова, 49А.

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