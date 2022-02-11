Американская компания AeroVironment поставит в Узбекистан беспилотные летательные аппараты Puma 3 AE в рамках Программы военных продаж США (FMS). Об этом сообщил портал Shepard Defense Insight.

Работы по контракту стоимостью 8,54 млн долларов планируется завершить к 30 ноября 2022 года, следует из данных Министерства обороны США.

Пентагон не раскрыл, сколько беспилотников Puma 3 AE будет поставлено по контракту. По оценкам Shephard Defense Insight, один такой беспилотник стоит порядка 225 тысяч долларов. Следовательно, в Узбекистан будет поставлено около 38 беспилотных летательных аппаратов.

Puma 3 AE позволяет подразделениям собирать разведывательные данные в режиме реального времени. Аппарат можно использовать на суше и на воде. Он переносится одним человеком и запускается вручную.

Ширина крыла дрона составляет 2,8 м, максимальный полётный вес — 6,8 кг. Дрон водонепроницаем, может приземляться на воду и оснащён набором стабилизированных электрооптических и инфракрасных камер. Продолжительность полёта — около 2,5 часов. Он может обеспечить непрерывный мониторинг и изображения высокой чёткости в любое время суток.