Хокимият Ташкента займётся цифровизацией управления и обеспечения безопасности дорожного движения в столице. Об этом на совещании 11 февраля заявил президент Шавкат Мирзиёев, передаёт его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

«Цифровизация — лучшее решение для управления дорожным движением. К сожалению, нет ни одного образцового примера по цифровизации ни в столице, ни в регионах. Не могут справиться с этим», — сказал глава государства.

Только 111 из 602 перекрёстков Ташкента имеют цифровое управление. В других городах такой системы нет вообще, заявил президент.

«После того, как я взял на жёсткий контроль проблемы цифровизации безопасности дорожного движения в Ташкенте, Ташкентской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областях, начали действовать хокимы и начальники органов внутренних дел. Если к 1 июля начальники органов внутренних дел этих регионов не произведут кардинальных изменений, я приму против них жёсткие меры. Другие хокимы тоже [пусть] сделают выводы и дадут подробный отчёт», — подчеркнул он.

В Ташкенте вопросы внедрения цифрового управления и обеспечения безопасности дорожного движения будут переданы в ведение столичного хокимията. До конца года поручено оцифровать 300 перекрёстков в столице, а остальные 302 — в следующем году.

На все вопросы, связанные с цифровизацией сферы, будут отвечать городские власти, и спрос тоже будет с них, заявил глава государства. По его словам, в министерствах информационных технологий, внутренних дел и транспорта не может быть подразделений, дублирующих или вмешивающихся в работу этой системы.

«Я ознакомился с „дорожными картами“ хокимов Ташкентской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областей по внедрению цифрового управления дорожным движением. Меня не устраивает то, что изложенные в них меры ограничиваются только контролем правонарушений», — сказал президент.

В течение месяца областным центрам поручено разработать новые концепции организации и безопасности дорожного движения.