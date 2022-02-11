Хокимият Ташкента займётся цифровизацией управления и обеспечения безопасности дорожного движения в столице. Об этом на совещании 11 февраля заявил президент Шавкат Мирзиёев, передаёт его пресс-секретарь Шерзод Асадов.
«Цифровизация — лучшее решение для управления дорожным движением. К сожалению, нет ни одного образцового примера по цифровизации ни в столице, ни в регионах. Не могут справиться с этим», — сказал глава государства.
Только 111 из 602 перекрёстков Ташкента имеют цифровое управление. В других городах такой системы нет вообще, заявил президент.
«После того, как я взял на жёсткий контроль проблемы цифровизации безопасности дорожного движения в Ташкенте, Ташкентской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областях, начали действовать хокимы и начальники органов внутренних дел. Если к 1 июля начальники органов внутренних дел этих регионов не произведут кардинальных изменений, я приму против них жёсткие меры. Другие хокимы тоже [пусть] сделают выводы и дадут подробный отчёт», — подчеркнул он.
В Ташкенте вопросы внедрения цифрового управления и обеспечения безопасности дорожного движения будут переданы в ведение столичного хокимията. До конца года поручено оцифровать 300 перекрёстков в столице, а остальные 302 — в следующем году.
На все вопросы, связанные с цифровизацией сферы, будут отвечать городские власти, и спрос тоже будет с них, заявил глава государства. По его словам, в министерствах информационных технологий, внутренних дел и транспорта не может быть подразделений, дублирующих или вмешивающихся в работу этой системы.
«Я ознакомился с „дорожными картами“ хокимов Ташкентской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областей по внедрению цифрового управления дорожным движением. Меня не устраивает то, что изложенные в них меры ограничиваются только контролем правонарушений», — сказал президент.
В течение месяца областным центрам поручено разработать новые концепции организации и безопасности дорожного движения.
Антон Павлович
А цифровой Ташкент уже заработал?
https://www.gazeta.uz/ru/2020/03/18/digital-tashkent/
R. Lewine
Необходимо полностью запрещать нерегулируемые пешеходные переходы с количеством рядов более двух в одну сторону. Почему конкретно об этом нет никаких новостей?
iskan balabekov
надо обратить внимание на дорогу которая ведёт к таможне Черняевка там ни камер ни Гаи никто не контролирует все ездят как хотят, на какой скорости хотят это отвратительно что соседи скажут смешно и грустно про дамасы вообще молчу