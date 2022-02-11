10 февраля в Узбекистане было подтверждено 625 случаев коронавируса и 103 случая пневмонии, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Это меньше, чем в предыдущий день (692 и 114, соответственно).

Общее количество случаев коронавируса, официально зарегистрированных с начала пандемии, превысило 232 тысячи.

Число случаев в Ташкенте и Ташкентской области снизилось до 286 (днём ранее — 339) и 117 (135) соответственно. В Самаркандской области выявлено 45 случаев, в остальных регионах — от 4 (Джизакская) до 25 (Хорезмская область).

В течение дня отмечено 2 случая смерти от последствий коронавируса. Общее число официально зарегистрированных умерших составляет 1595.