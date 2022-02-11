По факту взрыва газовоздушной смеси в частном лечебно-диагностическом центре Шахриханского района Андижанской области возбуждено уголовное дело по статье 257 (нарушение правил охраны труда) Уголовного кодекса Узбекистана, сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

По уточнённым данным, в результате взрыва погиб один человек, 11 получили травмы.

Как сообщалось ранее, взрыв газа произошёл в частной медклинике, принадлежащей ООО «Зитерия» в 11:30 дня 11 февраля. На место происшествия прибыли руководство МЧС, областных управлений внутренних дел, здравоохранения и прокуратуры.

По данным Daryo, на место взрыва прибыл также хоким Андижанской области Шухратбек Абдурахманов.

Один из свидетелей происшествия, работавший в столовой рядом с больницей, рассказал Daryo, что они помогли девушке, застрявшей под плитой после взрыва. По данным издания, она могла стать второй жертвой инцидента.

«На наших руках умер один человек. Внутри было много пациентов. Ситуация была очень плохой. Мы сами вызвали скорую», — рассказал очевидец.

Сообщается, что взрыв произошёл на первом этаже больницы, в результате чего обрушился и второй этаж.