Преимуществ много не бывает, поэтому девелопер Bizning Uylar рассказал о привилегиях, которые получат резиденты Sizning Shahardagi Hovlingiz.

Доступный и центральный

Участки с готовыми коттеджами расположились на ул. Кушкуприк Мирабадского района Ташкента, всего в пяти минутах от сквера им. Амира Темура. Локация проекта поможет всегда быть в нужном месте и в нужное время.





Собственный двор у каждой семьи

Проект представлен участками площадью 2 и 2,5 соток. Свободная площадь дворов варьируется от 97 до 107 кв. м, в которых можно установить бассейн, построить летнюю кухню или оборудовать беседку. Дети будут всегда в безопасности и под присмотром, а вечерами резиденты смогут наслаждаться тишиной и свежим воздухом за чашкой чая.

Современные коттеджи

Двухэтажные коттеджи представлены площадью от 135 до 194 кв. м и рассчитаны на пять или шесть жилых комнат: три или четыре спальные комнаты, просторная гостиная и светлая кухня с панорамным остеклением. Также предусмотрено несколько санузлов.





Чем заняться рядом с домом

Через дорогу от коттеджного комплекса разместится масштабный ритейл-парк Alfraganus, где можно будет прогуляться всей семьей, поужинать в ресторане или пройтись по магазинам. Поблизости расположены школы, детские сады, учебные центры и прочее.

Комфортные условия покупки

Девелопер Bizning Uylar предлагает выгодные условия рассрочки на коттеджи в масштабном комплексе. Подробную информацию можно получить в офисе продаж компании или по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Адрес: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. УзБум, ресторан China Town.

Сайт: bizninguylar.uz

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