Один человек погиб, четверо получили травмы в результате вспышки газо-воздушной смеси в медицинской клинике в Шахриханском районе Андижанской области, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Взрыв газа произошёл 11 февраля в 11:30 на первом этаже трёхэтажного частного лечебно-диагностического центра ООО «Зитерия». Стены здания были повреждены в результате возникшего кинетического удара, уточнили в МЧС.

Спасатели областного управления по чрезвычайным ситуациям провели на месте происшествия поисково-спасательную операцию. Туда также прибыло руководство МЧС, областных управлений внутренних дел, здравоохранения и прокуратуры.

Ведётся предварительное расследование.