Компания «Мой Бухгалтер» — это профессионалы с большим опытом работы в своей сфере. В команде есть специалисты по бухгалтерскому и кадровому учету, юристы, специалисты по налогообложению и бизнес-консультанты. Их главная задача — помочь с грамотным ведением бухгалтерии. Они оказывают аусторс-услуги, а также работают над приложением, которое упростит ведение бухгалтерии даже тем, кто вовсе ее не понимает.

«Мой Бухгалтер» поможет с:

Ведением бухгалтерии. Сюда входят комплексное или частичное бухгалтерское сопровождение, оптимизация всех процессов и юридическая ответственность за работу. Кадровым сопровождением. Это оформление приема и увольнения сотрудников, их отпуска, больничные, командировки. Автоматизацией «1С». Сюда входят управление торговлей (рассчитано на любые виды торговых операций) и реализация функций учета (от ведения справочников и ввода первичных документов до получения отчетов). Юридическим сопровождением. Консалтингом. Страхованием.

Прежде чем взять компанию на обслуживание, специалисты «Мой Бухгалтер» обязательно проводят экспресс-анализ. Его цель — выявить текущее состояние дел. Затем согласовывается индивидуальный график документооборота. От лица клиента назначается координатор, который взаимодействует с «Мой Бухгалтер». И уже после исполнитель работает с документацией, обрабатывает ее и формирует отчетность.





Кому подойдет ведение бухгалтерии на аутсорсе:

ИП, малым и средним предприятиям. Им «Мой Бухгалтер» поможет оптимизировать расходы: не придется содержать штатную бухгалтерию. Стартапам. В самом начале надо полностью отдавать себя развитию бизнеса. «Мой Бухгалтер» дает возможность посвятить себя налаживанию бизнес-процессов, не распыляясь на другие функции. Компаниям, ведущим специфическую деятельность. Здесь важно знание тонкостей учета и законодательства. Подобрать узкого специалиста в штат сложно и дорого. А с «Мой Бухгалтер» ведение прибыли, расходов и отчетности станет проще. Сезонному бизнесу — это агропромышленный бизнес, отдельные пищевые производства, гостиничный бизнес. Таким компаниям невыгодно содержать бухгалтерию в период спада активности. Поэтому оптимальное решение для них — это аутсорс-бухгалтерия или же приложение «Мой Бухгалтер».

Сейчас команда «Мой Бухгалтер» работает над приложением, помогающим вести бухгалтерию со смартфона. С его помощью предприниматель сможет оплачивать счета, следить за отчетностью, консультироваться с бухгалтером и не только. Приложение будет доступно на платформах Android и iOS весной 2022 года.

Подробнее о приложении и услугах компании можно узнать в офисе «Мой Бухгалтер», а также в социальных сетях и на сайте.

Телефон: (+998) 71−200−29−29.

Адрес: Яккасарайский р-н, улица Кохинур, 1.

Сайт: my-buh.uz

Instagram:@moybuhgalteruz

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