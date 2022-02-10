Общемировая тенденция на запуск СТМ диктует рынкам свои модели развития. «Корзинка» рассказала, для чего запускаются собственные торговые марки, для кого они создаются и кому это выгодно.

01 Что такое СТМ? СТМ — собственная торговая марка сети ритейлера. Следовательно, сеть становится независимой от мониторинга конкурентов и предлагает бренд, которого нет у других. При удачном запуске конкурентоспособных продуктов это сможет привлекать и новых покупателей в магазины в дальнейшем.

02 Это дань моде или стратегический шаг? Это стратегический шаг, долгосрочное решение компании. Это путь к росту до определенного масштаба и объема. Запуск СТМ всегда требует немалых объемов, чтобы производителю было интересно выпускать продукт под брендом сети. Решение по запуску СТМ свойственно крупным, созревшим компаниям. Молодые компании с подобным обычно не справляются.

03 Чем такие предложения привлекательны для покупателей? Основная польза — в финансовой выгоде. Это привычное качество продукта, но с более доступной ценой. То есть покупатель перестает переплачивать за бренд. Крупные компании бесконечно вкладывают деньги в рекламу, повышая узнаваемость брендов. Это, в свою очередь, сказывается на итоговой стоимости продукта. СТМ представляет собой аналогичный продукт, не уступающий в качестве, но по значительно более приятной цене, ведь в его стоимость не входят маркетинговые бюджеты.

04 Какие СТМ выпускают торговые сети в Узбекистане? Сеть «Корзинка» выпускает продукты под двумя торговыми марками — 365 kun и «Из Корзинки». 365 kun решает ежедневные запросы. Этот бренд как друг по-соседству, к которому всегда можно обратиться для решения ежедневных потребностей. Позиционирование бренда раскрывает слоган «Все, что есть в списке». То есть «список» наиболее популярных продуктов на каждый день буквально в каждом доме. Марка «Из Корзинки» — линия продуктов более высокого качества, потому что сама по себе сеть «Корзинка» имеет громкое имя и настраивает на выпуск продуктов другой ценовой категории. «Из Корзинки» делает упор на бескомпромиссное качество, как и сама сеть.

05 Какие товары запустили от 365 kun? Торговая марка выпускает более 80 наименований продукции. Среди них: бытовая химия, сладости, консервация, сухофрукты, растительное масло, яйца и макаронные изделия. Например, за первый квартал масло 365 kun стало лидером продаж в «Корзинке» в своем сегменте. А вся продукция линейки — доступные и, в то же время, качественные продукты. Приоритетом марки является не количество выпускаемых позиций, а качество и приемлемая цена на значимые товары.

06 СТМ — проявление лояльности или лояльность приводит к СТМ? Сеть всегда имеет какую-то определенную лояльность. Например, «Корзинка» и до запуска зонтичных марок имела постоянных потребителей благодаря сервису, ассортименту, вниманию и качеству. Лояльный покупатель купит даже ради поддержки и интереса. Далее задача СТМ в увеличении доверия. Все взаимосвязано и представляет собой win-win.

07 Когда появляются СТМ? Чаще всего в кризис, когда покупатель хочет получить привычный продукт дешевле. Сеть начинает искать альтернативные решения и находит, убирая из продуктов все маркетинговые составляющие.

08 Каковы риски в производстве СТМ? Один из главных рисков — качество. Чаще всего производство продуктов СТМ передается подрядчикам. И здесь имеет место человеческий фактор и производственные огрехи. Зачастую крупные торговые сети запускают свои марки, демпингуя на фоне конкурентов, снижая цену за счет качества выпускаемой продукции. Этот путь заведомо провальный. Так как разочаровавшись в качестве СТМ, сеть рискует потерять покупателя навсегда. «Корзинка» же, наоборот, с особым вниманием следит за качеством, не гонясь за дешевизной.