В Ташкентской области правоохранительные органы задержали первого заместителя хокима Чиназского района по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности Умида Юлдашева (назначен на этот пост в июле прошлого года). Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

Первый замхокима подозревается в том, что обещал через своих знакомых в хокимияте оформить документы на продажу 35 га орошаемых земель, принадлежащих фермерскому хозяйству в Аккурганском районе. За эту услугу он, как сообщается, потребовал 90 тысяч долларов. Чиновник был задержан при получении 40 тысяч долларов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 229−6 (продажа либо иное незаконное отчуждение права на орошаемый земельный участок или его части / наказывается штрафом от 400 до 500 базовых расчётных величин или ограничением свободы от 2 до 5 лет с лишением определённого права либо лишением свободы до 5 лет).

«Газета.uz» ранее сообщала о задержании заместителя хокима Миришкорского района Кашкадарьи по поддержке махалли и семьи Умида Яхшиева. По сообщениям, он обещал через знакомых помочь в выделении 1000 га земли для создания животноводческого кластера. Хоким Кашкадарьинской области заявил о начале «бескомпромиссной борьбы с коррупцией».