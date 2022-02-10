В Ташкентской области правоохранительные органы задержали первого заместителя хокима Чиназского района по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности Умида Юлдашева (назначен на этот пост в июле прошлого года). Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.
Первый замхокима подозревается в том, что обещал через своих знакомых в хокимияте оформить документы на продажу 35 га орошаемых земель, принадлежащих фермерскому хозяйству в Аккурганском районе. За эту услугу он, как сообщается, потребовал 90 тысяч долларов. Чиновник был задержан при получении 40 тысяч долларов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 229−6 (продажа либо иное незаконное отчуждение права на орошаемый земельный участок или его части / наказывается штрафом от 400 до 500 базовых расчётных величин или ограничением свободы от 2 до 5 лет с лишением определённого права либо лишением свободы до 5 лет).
«Газета.uz» ранее сообщала о задержании заместителя хокима Миришкорского района Кашкадарьи по поддержке махалли и семьи Умида Яхшиева. По сообщениям, он обещал через знакомых помочь в выделении 1000 га земли для создания животноводческого кластера. Хоким Кашкадарьинской области заявил о начале «бескомпромиссной борьбы с коррупцией».
Максим Сергашов
Если замхокимы столько берут, то сколько тогда берут хокимы?
Azamat Allaniyazov
Когда же хомимеят наесться, или туда специально голодных устраивают.
тарас ильенко
Эти хокимияты прямо рассадники криминала и ещё им доверяют управление определенного региона. Куда мы катимся, действительно новый Узбекистан, даже в 90-х они скромнее себя вели.
Фарит Гафаров
где штраф 500 минималок и 90 тысяч баксов конечно будут брать взятки авось проканает извинится….