Жилой комплекс Boulevard в Tashkent City полностью возведен. Владельцы апартаментов ведут ремонтные работы и готовятся к заселению. Тем, кто желает приобрести квартиру в ЖК Boulevard, специалисты офиса продаж помогут выбрать подходящий вариант и организуют при желании посещение выбранного варианта квартиры.





Масштабный европейский квартал предлагает большой выбор площади от 46 до 116 кв. м. Подобрать можно даже вид из квартиры: на тихий и уютный внутренний двор, оживленную улицу или красивые аллеи бульвара.

Для владельцев автомобилей предусмотрен подземный паркинг площадью 9 га с круглосуточной охраной и современной системой допуска. Швейцарский лифт Schindler доставит вас с парковки на нужный этаж. Территория внутреннего двора обеспечивает безопасное пространство с качелями для детей, удобным покрытием для катания на велосипеде или роликах и благоустроенными местами для отдыха.





Готовность жилого комплекса поможет сократить время на переезд. А предложение комфортной рассрочки на 15 месяцев и стоимость от 13 млн сумов за квадратный метр делает высококлассные квартиры в ЖК Boulevard одним из выгодных предложений.

Телефон единого информационного центра: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону пр-та им. Алишера Навои.

Сайт: dreamcity.uz

Facebook: fb.com/dreamcity.uz

Instagram: @dreamcity.uz

Telegram: t.me/dreamcityuz

На правах рекламы.