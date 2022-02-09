Министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов на 23-м пленарном заседании Сената 4 февраля рассказал о практике правоприменения при выделении государственной субсидии и проблемах в этом направлении.

Согласно докладу главы Минюста, выделение субсидий, которые безвозмездно выдаются из госбюджета, регулируется примерно 140 нормативными актами.

Субсидии, выделяемые более чем по 80 направлениям, можно условно разделить на социальные (например, государственное компенсация медицинских расходов) и экономические (например, поддержка бизнеса) секторы.

По данным Минфина, всего из госбюджета на субсидирование в 2019—2020 годах было выделено 3,22 трлн сумов (2019 год — 1,18 трлн, 2020 год — 2,04 трлн сумов). Наибольшая сумма была предоставлена Министерству энергетики — 900,8 млрд сумов, меньше всего — Министерству высшего и среднего специального образования — 15,4 млрд сумов.

«Это большие невозвратные средства. Сейчас помощники хокимов будут давать заключения по субсидиям. Ещё есть много субсидий в экономических отраслях, таких как садоводство и другие. Вообще, нужен отдельный закон о субсидиях. Это очень нужная вещь», — заявил министр.

Русланбек Давлетов перечислил проблемы в этой сфере — большой объём требований и сложных условий для выделения субсидий (более 200), а также низкое внедрение информационно-коммуникационных технологий в процесс выделения субсидий. Существует более 25 административных процедур по выделению субсидий, количество органов, участвующих в этих процессах (индивидуальных, коллегиальных), составляет около 240, каждый получатель субсидии должен обратиться на рассмотрение примерно в 10 органов.

В большинстве случаев субсидии используются не по назначению, и их эффективность в экономике не оценивается. В результате контрольных мероприятий, проведенных Минфином за 2019−2020 годы, выявлено, что в 1271 случае (901 и 370 случаев, соответственно) были незаконно израсходованы средства в размере 6,76 млрд сумов (3,67 млрд и 3,09 млрд сумов). Из этих средств 5,64 млрд сумов (83,4%) были возвращены государству.

Всего в 2019—2020 годах прокуратура возбудила 16 уголовных дел в связи с неправомерным расходованием субсидий. В результате преступных действий незаконно потрачены 3,02 млрд сумов.

Выделение субсидий отраслям экономики без решения системных проблем в этих сферах не дает ожидаемого эффекта, отметил министр. Финансовую помощь в среднем получают 2% предприятий, работающих в определённой сфере. Например, в 2020 году субсидии получили:

23 (0,8%) из 2721 гостиницы и других средств размещения в сфере туризма;

1314 (3,2%) из 41327 предприятий в сельском хозяйстве;

14875 (2,3%) из 659791 субъекта малого бизнеса;

В законодательстве не определены четкие требования и стандарты при введении субсидий, добавил Русланбек Давлетов.

В ноябре 2020 года депутат Дониёр Ганиев подверг критике правительство за выдачу субсидии в 400 млрд сумов вместо ссуды компании «Узбекнефтегаз». Министр финансов Тимур Ишметов заявил, что «выдача субсидии показала реальное положение дел в нефтегазовой сфере». По его словам, без трансформации госпредприятие продолжит получать субсидии, а долги по кредитам будет капитализировать в уставные фонды госкомпаний.