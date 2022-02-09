Находящаяся с официальным визитом в Казахстане парламентская делегация Узбекистана во главе со спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжоном Исмаиловым 9 февраля провела встречу с руководством нижней палаты Парламента Казахстана, сообщило ИА «Дунё».

Глава узбекской делегации и председатель Мажилиса Казахстана Ерлан Кошанов подписали соглашение о создании Совета межпарламентского сотрудничества между Законодательной палатой Олий Мажлиса Узбекистана и Мажилисом Парламента Казахстана. К договоренности об этом пришли президенты двух стран в декабре в ходе визита Шавката Мирзиёева в Нур-Султан.

Ерлан Кошанов подчеркнул, что создание совета наполнит новым содержанием взаимодействие между парламентами двух стран, в том числе для законодательного обеспечения реализации всех договоренностей, достигнутых между главами двух государств, говорится в сообщении пресс-службы Мажилиса.

Нурдинжон Исмаилов в свою очередь отметил, что активизация межпарламентского диалога будет служить наращиванию потенциала политического, экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия двух стран.

В ходе встречи Ерлан Кошанов вручил Нурдинжону Исмоилову орден «Достык» II степени, которым, в соответствии с указом президента Казахстана, спикер Законодательной палаты награжден за укрепление дружбы и сотрудничества между народами Узбекистана и Казахстана.

Главу Законодательной палаты Олий Мажлиса также принял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщила пресс-служба Акорды.

«Узбекистан является для Казахстана братским государством и надежным партнером, поэтому мы придаем особое значение развитию наших взаимоотношений. Наши союзнические отношения затрагивают широкий спектр, охватывая и политическую, и торгово-экономическую, и гуманитарно-культурную сферу. Особую роль в этом плане играет парламентская дипломатия», — подчеркнул глава государства в ходе встречи.