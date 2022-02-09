Если бы кто-то решил написать книгу об истории волонтёрского движения в Ташкенте, то имя Станислава Мошковского появилось бы на первой странице. В начале 2000-х он уже колесил по стране, посещал областные и городские детские дома, специализированные интернаты.

По словам волонтёра и сооснователя Facebook-сообщества «Доброе дело (Узбекистан)» Виталия (Vitash), тогда это было настоящей работой, ради которой Станислав оставил службу в органах.

«Его пригласили принять участие в проекте ПРООН, связанном с детьми-беспризорниками, сиротами и, соответственно, детскими домами. Станислав был „полевым“ работником. Много ездил по регионам, изучал ситуацию на местах, знакомился с руководством [детских домов], детьми. Через 4−5 лет проект завершился, люди, которые были в нём заняты, разошлись, а Стас в этом деле остался как волонтёр», — рассказывает Виталий.

Решение продолжать Станислав принял из-за детей, с которыми познакомился и успел подружиться. Он возвращался, потому что знал — его ждут. Не менял телефонный номер, чтобы оставаться на связи в любое время дня и ночи.

Вся его жизнь — череда звонков и сообщений с просьбами о помощи и словами благодарности за то, что выручил. Иначе никак — если просят, значит, надо помочь.

В марте 2006 года на популярном тогда tforum.uz («Твой форум») в разделе «Милосердие» появилась первая ветка «Помощь детскому дому». О возможности как-то помочь детям из детских домов пользователи заговорили из-за активности одного из форумчан — Станислава Мошковского, который уже тогда курировал детский дом №14 в Чирчике. Со временем веток становилось всё больше, и в каждом обсуждении Стас принимал участие: предлагал помощь, советовал, поддерживал.

Он верил: самые обычные люди, объединившиеся в стремлении делать добрые дела, способны добиться невероятных результатов, сотворить чудо.

Мошковский мечтал о команде единомышленников, которые готовы на безвозмездной основе заниматься благотворительностью в Узбекистане. Так появилась Facebook-группа «Доброе дело (Узбекистан)». Её в 2011 году Станислав основал вместе с Виталием, с которым познакомился на форуме. Направлением группы стала целевая помощь детям в детских домах Ташкентской области и близлежащих районов, социально уязвимым группам и людям, попавшим в сложные жизненные обстоятельства.

«В то время, как и сейчас, ташкентские детдома были на виду, под присмотром и обеспечивались что государством, что спонсорами. А области таким вниманием не пользовались, дотировались по остаточному принципу. Поэтому мы решили сосредоточиться именно на областных учреждениях», — объясняет Виталий.

В акциях и праздниках, которые организовывали Станислав и Виталий, принимали участие другие волонтёры, мотоциклисты из клуба «Стальные скорпионы» и неравнодушные горожане. Количество участников сообщества сегодня составляет свыше девяти тысяч.





Станислав Мошковский с Михаилом Федорахиным (справа) на открытии мотосезона в Ташкенте, 2018 год / Фото: Facebook.

Ангрен, Алмалык, Аккурган, Бука, Газалкент, Коканд, Самарканд, Чирчик — лишь несколько страниц в условной «книге» адресной помощи. И если она была исписана от корки до корки, то в огромном сердце Стаса всегда удивительным образом находилось место сироте, брошенному старику, умирающей женщине в больнице, одинокой матери с четырьмя детьми и пустым столом под Новый год, другу со спущенным колесом, маленькой спортсменке, которой на соревнование очень нужна форма.

Для него не существовало пустых просьб и чужих людей. Каждая беда становилась личной, заставляла бросать всё и мчаться туда, где ждут: в соседний дом, чтобы передать лекарства и инвалидную коляску, или в Чирчик или любой другой город, к своим детям.

Координатор группы «Доброе дело (Узбекистан)» по Чирчику Мария Бирюкова познакомилась со Станиславом Мошковским почти 20 лет назад, когда он впервые приехал в детский дом №14.

«Помню его белый „Москвич“, забитый игрушками и сладостями для детей, которые светились от радости. У него было огромное сердце и душа. Стас пытался заполнить пустоту в жизни детей, которая образовалась из-за отсутствия родителей. Сделать так, чтобы они поверили, почувствовали, что не одиноки», — вспоминает Мария.

Дети чувствовали родную душу. Неслись к нему с объятиями, звали «добрым дядей Стасиком», самым добрым Дедом Морозом на свете, потому что работал круглый год, или просто папой. Для девочек Ульяны и Риты из ангренского интерната он им стал — оформил опекунство в 2000-х. В период карантинных ограничений трижды дедушка очень переживал, что не может сорваться к дочкам, двум внучкам и внуку в Ангрен.

Больше всего в судьбах воспитанников детских домов Станислава Мошковского беспокоила их неготовность к самостоятельной взрослой жизни. Он учил их обращаться с деньгами, вместе делал покупки на базарах, показывал, как заполнять квитанции и оплачивать счета — всем тем бытовым навыкам и знаниям, что дети в семьях получают по умолчанию. Главное — Мошковский рассказывал воспитанникам про их права и помогал отстаивать свои интересы: получать положенные квартиры у хокимиятов, добиваться ремонта в них. Поддерживал при поступлении в вузы.

За талантливых детей он переживал особенно остро. Когда в 2017 году продюсеры проекта «Ты — Супер! Танцы» российского телеканала НТВ прислали в студию известного ташкентского хореографа Сергея Злотникова приглашение к участию в кастинге, Станислав приложил все усилия, чтобы талантливые девчонки Анастасия, Дурдона и Моника из детского дома №15 города Бука поехали в Москву и представили на сцене Узбекистан. Он сопровождал их в поездке, был рядом с Настей в самый волнительный в её жизни момент — на встрече с мамой девочки. Стас обещал, что мама обязательно увидит Настю на сцене и будет ей гордиться. Сдержал слово.





Станислав Мошковский, Анастасия, Дурдона и Моника из детского дома №15 города Бука на проекте «Ты — Супер! Танцы». Москва, 2017 год / Фото: Facebook.

После успешного выступления воспитанниц букинского детского дома Станислав договорился с Сергеем Злотниковым о танцевальных мастер-классах для детей, возможно, будущих участников шоу и других международных конкурсов. Он не мог смириться с тем, что у талантливых детей, которые хотят и могут развиваться, нет для этого возможностей в областях. Станислав писал на своей странице:

«Завоевав сердца зрителей, девочки (…) выявили одну серьёзную проблему. Проблему возможностей… Ведь (…) то, что девочки оказались там, на проекте, это целиком заслуга самих девочек, и Ферузы, которая в качестве хореографа работала с ними. Но ни в коей мере не заслуга государства. Это — Бука, это не Ташкент. Это в столице возможностей хоть отбавляй. И (…) специалисты, приходящие в сами детдома. И музыкальные школы. И танцевальные студии. И студии звукозаписи. И конкурсы. (…) Ничего этого там, в Буке, нет практически. Но зато есть дети. (…) Да, девочки блестяще выступили на проекте. Но это именно в том танцевальном направлении, которое им дала Феруза. Далее навыки и знания им уже дал проект. А те дети, которые остались в детдоме и не попали на НТВ? (…) Ведь просто физически невозможно всем детям побывать в Москве? А развивать их, давать им дорогу дальше — это необходимо!»

В 2018 году во втором сезоне проекта «Ты — Супер!», который поменял формат с танцевального на вокальный, приняли участие Севинч Ходиева и Бобур Маджитов из ташкентского дома «Мехрибонлик» №22 им. А. П. Хлебушкиной. Ребят к поездке и выступлению снова готовил Станислав со своей небольшой всемогущей командой волонтёров.

В последующих двух сезонах проекта детей из Узбекистана не было, и в этом Мошковский со свойственной прямотой винил руководителей детских домов, которые не считали нужным заниматься конкурсами.

Около двух лет назад начались проблемы со здоровьем. Стало сдавать сердце. Осенью прошлого года Станислав Мошковский сообщил, что уходит из благотворительности.

«Причина одновременно банальная и сложная: все волонтёры периодически сталкиваются с выгоранием. Лекарство одно — уйти, восстановить силы. И если после отдыха сил и решимости хватит на то, чтобы продолжать, то только тогда возвращаться. Но отдыхать — это не про Станислава. Он жил словом „надо“ и с ним „сгорел“», — говорит Виталий.

Большое сердце Станислава Мошковского остановилось 6 февраля. Самого доброго Деда Мороза на свете похоронили на Домбрабадском кладбище.