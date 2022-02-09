Государственная инспекция труда Главного управления занятости Бухарской области изучила сообщения о проведении хокимом Бухарской области совещаний в выходной день.

6 февраля, в воскресенье, хоким Ботир Зарипов провёл встречи в Бухарском, Вабкентском, Гиждуванском и Шафирканском районах, в которых также принимали участие председатели махаллей и помощники хокимов. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Госинспекция подтвердила нарушение трудового законодательства в вышеуказанных случаях.

Ведомство внесло представление на имя хокима области об устранении и недопущении дальнейших нарушений.

Кроме того, работникам, которых привлекли к работе в воскресенье, должны оплатить труд в двойном размере или по желанию работника предоставить компенсацию в виду дополнительного дня отдыха (отгула).