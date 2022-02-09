Министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов на 23-м пленарном заседании Сената 4 февраля рассказал о состоянии нормотворческой деятельности и правоприменительной практики государственных органов и организаций в 2021 году.

По его словам, методом «регуляторной гильотины» аннулировано около 4000 устаревших и утративших своё значение документов (878 актов президента, 1887 постановлений правительства, 336 ведомственных документов). В результате национальная правовая база сократилась почти на 10%. Кроме того, отменено 4343 общеобязательных решений хокимов, благодаря чему их количество снизилось на 70%.

Министр отметил, что, помимо нормативно-правовых актов, предстоит работа над оптимизацией 60 тысяч технических документов, где «полно бюрократии». По его оценкам, на это потребуется около пяти лет.

«Это правила СЭС, это стандарты, это строительные нормы и правила. Мы ещё это не пересматривали. Их около 60 тысяч единиц. Это один из мировых челленджей. Там установлены такие требования, которые остались со времён СССР. Например, в гостинице должен быть БК-кондиционер или радиоприёмник. В [строительном] кране должна быть кабина, а сейчас краны мобильные, где не нужен человек, но требование есть», — сообщил он.

Русланбек Давлетов заявил, что над этим вопросом работает проектная группа при Министерстве юстиции.

Глава Минюста отдельно остановился на устаревших строительных нормах и правилах (СНиП).

«Например, строительные нормы и правила. Многие специалисты не хотят больших изменений, потому что у нас в сфере строительства другой подход — советский, которые не менялся», — отметил он.

По его словам, Казахстан уже перешёл на еврокоды (Европейские технические стандарты для проектирования зданий и сооружений гражданского назначения).

Министр считает, что Узбекистану нужно перейти на контрактацию по стандартам Международной федерации инженеров-консультантов FIDIC в сфере строительства.

«У нас сметный подход. Сейчас сметный подход даёт возможность для кражи государственных средств в большом объёме. Смету нужно менять. Здесь есть многие процесс, интересы. Менять всё сразу получается непросто. Есть также бюрократия», — заявил он.

Русланбек Давлетов также сообщил на заседании, что выделение субсидий отраслям экономики без решения системных проблем в этих сферах не дает ожидаемого эффекта. По его словам, в большинстве случаев субсидии используются не по назначению и их эффективность в экономике не оценивается.