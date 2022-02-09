Прокуратура Андижанской области открыла административное дело на руководителя частного предприятия, вырубившего 10 деревьев на территории махалли «Амир Темур» в Асакинском районе, сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

Ранее в Госкомэкологии сообщили, что предприниматель не обращался в Центр государственных услуг за разрешением на вырубку деревьев. Не было получено заключение природоохранного органа и решение хокимията. Среди спиленных деревьев были каштан, ель и эльдарская сосна.

9 февраля дело, открытое по части 1 статьи 79 Кодекса об административной ответственности (незаконная порубка, раскорчевка, повреждение, уничтожение либо пересадка деревьев, кустарников, других растений и молодняка / влечет наложение штрафа на граждан от 5 до 10, а на должностных лиц — от 10 до 15 базовых расчетных величин), направлено в суд.

По данным ведомства, ущерб природе от вырубки деревьев составил 18,36 млн сумов.

В середине января «Газета.uz» сообщала о незаконной вырубке 12 эльдарских сосен, входящих в перечень ценных сортов деревьев, на территории Андижанского областного перинатального центра.

Указом президента от 30 декабря в стране объявлен бессрочный мораторий на вырубку деревьев. Несмотря на это случаи незаконной вырубки продолжаются.