Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live» предположил, что Узбекистан и некоторые страны постсоветского пространства через 15 лет могут стать частью Союзного государства, куда сейчас входят Россия и Беларусь. Политические и общественные деятели Узбекистана отреагировали на очередное заявление Александра Лукашенко.

«Не нужно воспринимать эти фантазии всерьёз»

Председатель общенационального движения «Юксалиш» и депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Бобур Бекмуродов заявил, что к словам Александра Лукашенко не стоит относиться серьёзно.

«Последние социологические опросы показывают, что рейтинг Александра Лукашенко составляет примерно 25−30%. При этом 46% респондентов заявили, что „ни в коем случае не проголосовали бы за Лукашенко“», — написал он.

«Сегодня многие развитые страны считают Лукашенко человеком, который не может говорить от имени белорусского народа. Поэтому сегодня не нужно воспринимать фантазии этого человека об Узбекистане всерьёз», — заявил Бобур Бекмуродов, сопроводив свой текст ссылками на источники.

«Государства, построенные на насилии и угрозе, будут хрупкими»

Лидер партии «Миллий тикланиш», заместитель спикера Законодательной палаты Алишер Кадиров также прокомментировал заявление Лукашенко.

«Двое мужчин в ролике говорят, что через 15 лет бывшие советские республики объединятся вокруг России и образуют единое целое с населением 350−400 миллионов человек. История снова и снова доказывает, что государства, построенные на насилии и угрозах, будут хрупкими, какими бы сильными они ни казались», — отметил парламентарий.

«Такие планы повышают вероятность формирования обратной волны и возникновения новых государств на территории тех, кто хочет восстановить советскую империю. А это, конечно, может привести к серьёзным экономическим и социальным потрясениям в регионе», — считает он.

«Мы должны учитывать эту вероятность в наших планах на ближайшие 15 лет», — написал Алишер Кадыров.

«Пусть не впутывают нас в свои проблемы»

Блогер, юрист, заместитель генерального директора Национального информационного агентства Узбекистана (УзА) Хушнудбек Худайбердиев назвал заявление очередной информационной атакой, которая последовала за заявлением Александра Лукашенко об уроках для Узбекистана после трагических событий в Казахстане.

«Цель ясна. Восстановить старую империю и объединить всех в одно государство», — заявил он.

Хушнуд Худайбердиев сравнил Александра Лукашенко и Владимира Соловьёва со «старухами, которые весь день сидят в махалле, обсуждают всех, вмешиваются в семейную и личную жизнь людей, принимают решения за других».

В своей публикации он назвал Александра Лукашенко «гражданином Беларуси». Владимир Соловьёв же, по его мнению, задал заранее спланированный и целенаправленный вопрос, к которому собеседник был готов.

«Речь идёт о новом СССР. Это вечная мечта России… В ходе разговора они также говорили о единой армии, единой валюте и единой оборонной границе. Самое смешное, они говорят: „Мы вынуждены это сделать, потому что видим, что Запад — наш общий враг“», — написал Хушнуд Худайбердиев.

Он напомнил, что у Узбекистана есть свой путь и принципы, страна сотрудничает с другими государствами и на Востоке, и на Западе на основе взаимных интересов и равноправного партнёрства.

«Дай Бог, так будет всегда. Россия и Беларусь должны решать свои проблемы с США и Европой. Пусть не впутывают нас в это и перестанут решать за нас нашу судьбу. Судьбу Узбекистана будет решать узбекский народ», — подчеркнул он.

«Дайте достойный дипломатический ответ»

Советник министра юстиции и блогер Шахноза Соатова попросила МИД Узбекистана прокомментировать заявление Александра Лукашенко.

«Вы будете что-то делать или мы будем сидеть и молчать, склонив голову в знак согласия? В прошлый раз наш президент чётко и конкретно обозначил направление нашей внешней политики. Неужели сложно на основе этого что-то сделать, выразить несогласие, сказать, что мы не можем терпеть такие заявления?» — спросила она.

Шахноза Соатова заявила, что узбекистанцам нужна уверенность в завтрашнем дне, в долговечности независимости. «Дайте это доверие, дайте достойный дипломатический ответ этому человеку», — заключила она.

10 января на саммите ОДКБ Александр Лукашенко заявил, что уроки из январского кризиса в Казахстане должен извлечь, «прежде всего, Узбекистан», поскольку на него в том числе «брошены взгляды» организаторов беспорядков.

Президент Шавкат Мирзиёев назвал заявление президента Беларуси «необоснованным» и подчеркнул: «Мы внимательно следим за ситуацией в регионе, всеми вызовами и угрозами его безопасности. Располагаем всем необходимым потенциалом и мощью для адекватного реагирования на любую угрозу».